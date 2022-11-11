Избушка, избушка встань к АТЭС передом

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 ноября 2022, 09:19 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Позвольте небольшое отступление в самом начале. Восток, как известно, "дело тонкое", причем настолько тонкое, что люди тратят порой целую жизнь, чтобы мыслить не "евро рацио", а как они. В наше стремительно-меркантильное время это считается непозволительной роскошью: "и так сойдет". В результате мы имеем не востоковедов, а просто людей, немного выучивших какой-то "ихний язык", но даже не понимающих смысла сказанного. И эти "востоковеды" дают советы первым государственным мужам.

Одна из основных заповедей восточной политики, это, говоря словами дона Карлеоне: "Ты не проявил ко мне должного уважения". Прояви реальное уважение, пусть даже внешнее, и все получиться. Иначе: "все в сад". Это в полной мере относится к ситуации, когда тебя зовут в гости. Если уж позвали - постарайся быть.

Казалось бы два саммита на Востоке: G-20 на Бали и саммит АТЭС в Таиланде. Но разница колоссальная! Первый - типично европейская тусовка "белого человека", которую в шутку организовали в своей колонии. Пусть папуасы знают, как гуляют "господа". АТЭС - это о другом: о том, что колониям надоело быть колониями и "вторым сортом свежести". И что они тоже "право имеют". На первом нам действительно делать нечего, кроме как постоянно подвергаться критике. А вот послать вместо себя на второй даже не второе лицо в государстве, это то самое: "Ты не проявил ко мне должного уважения". И пытаться после этого повернуть на Восток?!

В том же Китае, который по праву считается лидером АТЭС, есть два практически идентичных иероглифа, которые имеют противоположное значение. Условно это можно трактовать по-русски как "свой" и "чужой". И принцип: "все для своего, а для чужого только закон" никто не отменял. Обманывать, например, своего не комильфо, а чужого запросто. Этим даже гордится можно.

Те же наши "друзья" из Пекина вполне себе могут позволить немного, скажем мягко, поиграть с нами. Просто проверить, относимся ли мы к ним, как к равным партнерам. Например, при передаче технологий строительства широкофюзеляжных самолетов обещали взамен взять в долю. Но в китайском варианте договора (всего договор был на трех языках) значилось, что все споры урегулируются по китайскому законодательству.

Наши чиновники проявили неуважение и взяли простого переводчика. Который то ли не заметил этот пункт, то ли вообще не читал китайский вариант: "Стратегические партнеры, что там читать!" И в результате нас вежливо отправили восвояси. А прояви мы уважение, взяв в делегацию нормального китаиста, глядишь все бы было по другому.

Может быть, это и легенда, но весьма показательная. Поэтому, отправляя очень толкового, но всего лишь вице-премьера, мы "не выказываем уважения". И это чревато.

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