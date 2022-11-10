Мультимедийный памятник в небольшом городе Усмань теперь знают во всем мире. Этому помог неуклонный спрос на российское ПО

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10 ноября 2022, 17:55 Александр Саргин

Фото: lipetskmedia.ru

IT-разработчики России в не столь отдаленной перспективе начнут создавать больше таких решений, которые будут предназначены как для государственного, так и для частного сектора. Важно, что это отражается на жизни простого человека во всей стране.

Взаимодействовать с государством стало проще

«На государственном уровне принят внушительный перечень законопроектов, направленных на стимулирование внутреннего рынка, - говорит эксперт по цифровой трансформации, реинжинирингу бизнес-процессов и стандартов обслуживания Сергей Лукашкин. - Сейчас при госзакупках и конкурсных процедурах отечественное ПО, которое входит в Единый реестр, в приоритете, а заказчики обязаны закупать изделия, произведенные на территории РФ, в установленных минимальных долях. Но важно отметить, что это перешло в практику через закупки в госкомпаниях и компаниях с госучастием, поэтому роль этой программы очень важна».

Эксперт считает, что в последние годы «фокус все больше смещается» на финансирование со стороны государства или крупнейших корпораций, большая часть которых – с госучастием, и «у них же находятся основные ресурсы». Но ведь взаимодействие с государством требует знаний и опыта работы с госконтрактами, подчеркивает специалист.

«Программа импортозамещения - это очевидно вынужденная мера, которая начала работать еще с 2014 года, - напоминает Лукашкин. - Вопрос развития отечественного софта исходит из формирования вынужденного спроса в связи с заменой иностранного программного обеспечения. Да, некоторые наши решения были востребованы и раньше, но сейчас они проще и быстрее получают контракты».

Что ж, тенденция налицо, ведь именно импортозамещение в сфере IT, по сути, является одной из ключевых задач, которые были обозначены в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Напомним, что этот процесс был запущен еще в июне 2015 года, когда был принят закон о создании Реестра российского программного обеспечения, и уже ноябре было подписано постановление о введении ограничений для госзаказчиков на закупку ПО, отсутствующего в данном реестре, который, надо сказать, заработал в нашей стране с самого начала 2016 года.

В июле того же года был утвержден план перехода на российское программное обеспечение. Этот план предполагал, что доля отечественного ПО в закупках госорганов до конца 2020 года должна прирасти: до 50 процентов - для госкопораций и компаний с государственным участием, и до 70 процентов - для государственных органов. Согласно прогнозам, эти показатели к 2024 году должны увеличиться до 70 и 90 процентов соответственно.

Помогли мультимедийные технологии и новаторы из отечественной IT-компании

А ведь благодаря такому качественному отечественному продукту, не столь давно появившемуся в сфере IT, например, бюст ученого Николая Басова, установленный в небольшом городе Усмань Липецкой области, вошел в международный рейтинг о путешествиях Mysterious Trip («Таинственное путешествие» – англ.) как один из самых ярких мультимедийных памятников мира.

Выдающийся советский и российский ученый Н.Г. Басов (1922-2001), Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Нобелевской и Государственной премий, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР и РАН является уроженцем небольшого города Усмань Липецкой области. Здесь в конце 2021 года ему и был установлен этот памятник. Дело в том, что каждую осень известный международный вышеупомянутый ресурс создает соответствующие анонсы, согласно которым туристы со всего мира могут составить маршруты для своих «таинственных путешествий». Так памятник из города Усмань и занял почетное место среди известных моушн инсталляций разных уголков света.

«Все началось с того, что наша горадминистрация участвовала в конкурсе, который проводил Минстрой России, - рассказал «АН» глава администрации городского поселения города Усмань Денис Васильченко. - Этот конкурс назывался «Малые города и исторические поселения – гордость большой страны», и мы выиграли грант на реконструкцию аллеи имени Басова, где и находится памятник нашему знаменитому земляку. Протяженность этой аллеи - один километр. Мы ее полностью реконструировали: заменили плиточное покрытие, поставили современное освещение, новые лавочки, урны и т.п., то есть обновили все малые архитектурные формы. Но нам очень хотелось, чтобы памятник нашему великому земляку привлек внимание туристов к Усмани, поэтому мы и обратились в IT-группу «Открытие» из Москвы. Так что администрация города и эта компания вместе воплотили такую идею».

По словам генерального директора IT-группы «Открытие» Владимира Розина, сам проект «изначально был новым», поэтому сложности были связаны с отсутствием накопленного в стране опыта в подобных работах. Специалист уточнил, что необходимо было «разработать новые идеи», которые отвечали бы на все поставленные запросы, например, «перед нами стояла задача, чтобы памятник работал каждый день независимо от погоды» и при этом автоматически запускался в определенное время после заката солнца и выключался согласно закону о тишине.

«Поскольку это не временная инсталляция, а постоянный памятник, - продолжает гендиректор «Открытия», - необходимо было учитывать, что летом в Усманском районе температура может подниматься выше 30 градусов, а зимой опускаться до этого же значения ниже нуля. В межсезонье добавляются обильные осадки. Так что нам нужно было сделать специальный термокороб, защищающий памятник от влаги, пыли, холода и жары. Мы самостоятельно разработали конструкцию этого короба, уделив особое внимание «интеллекту» внутри него: много электроники и автоматики, которые управляют всеми системами. Мы предусмотрели климат-контроль, вентиляцию, кондиционер с возможностью обдува и обогрева, а чтобы не портить вид памятника, мы обшили короб красивым зеркальным композитом».

Владимир Розин особо отметил, что система стабильно работает уже несколько сезонов, идет постоянное наблюдение за всеми техническими характеристиками, однако «со сбоями ни разу не сталкивались».

Напомним, что в списке подобных мультимедийных памятников (у которых, впрочем, нет таких уникальных систем климат-защиты) находятся еще и статуя Али и Нино в городе Батуми, «Голова Франца Кафки» в Праге, «Кинетический дождь» в Сингапуре, «Ирландская волна» в Дублине и другие. И вот теперь в Усмани, неподалеку от дома, где родился великий русский ученый, стоит этот удивительный бюст, попавший в мировой топ-рейтинг.

«Как известно, Николай Басов является одним из создателей лазерных технологий, - продолжает глава Усмани, - вот мы и поставили рядом с этим памятником интерактивную доску, где можно ознакомиться не только с его изобретениями, но и узнать, как он жил и работал. На памятник направлены лазерные лучи, что символизирует то, над чем он работал, причем подсветка осуществляется таким образом, что создается видимость движения памятника».

По словам Дениса Васильченко, многие люди замечали, что из-за такого причудливого освещения на памятнике во время приветственной речи будто бы «появляется мимика», а еще была найдена запись голоса Басова, и каждый вечер «наш знаменитый земляк», можно сказать, приветствует жителей Усмани.

Импортозамещение – наше всё

То есть и в маленьком городе Усмань программа импортозамещения тоже сыграла определенную роль. Средства группового администрирования, системы хранения данных, офисные пакеты, справочно-правовые системы, электронный документооборот и многое другое – это и есть основные категории, которым уделяется первоочередное внимание в вопросах импортозамещения.

«Когда мы выбираем российское программное обеспечение, - говорит директор по клиентскому сервису компании Omni.sale Александра Полюшкова, - то оказываемся в одном и понятном нам правовом поле. Весь документооборот, все соглашения, лицензии и условия изначально проходят на русском языке. Некоторым так проще, понятнее и удобнее работать. И, конечно, в список причин перехода на отечественное ПО входит такая важная составляющая, как безопасность, ведь имеются прецеденты, когда иностранные компании просто отключали свой продукт клиентам из России, - и это несмотря на уже купленные лицензии».

«Хочется добавить, что конкурентную борьбу приятно выигрывать не тогда, когда всех соперников, что называется, вывели с поля, а когда ты действительно являешься самым сильным в этой игре. Уверена, что нашу точку зрения разделяют и коллеги по бизнесу», - заключает Александра Полюшкова.

Отметим, что с момента вступления постановлений правительства в силу переход на отечественное программное оборудование стал очень активным, а приоритеты отечественных IT-компаний существенно поменялись после того, как в нашей стране, собственно, и была введена политика импортозамещения.

«Импортозамещение в IT-отрасли России, безусловно, имеет большое будущее, - говорит коммерческий директор компании «Аэродиск» Тимур Мустафаев. - Мы видим 200-300-процентный рост запросов во всех регионах страны в годовом исчислении (в зависимости от региона РФ)».

Плодотворное сотрудничество государства и частной IT-компании

Возвращаясь к теме удивительного памятника в Усмани, отметим, что и сами жители этого города, а также многие туристы, которые теперь потянулись сюда, сходятся во мнении, что этот бюст поистине стал украшением не только аллеи им. Басова, но и всей Усмани. Яркое ежевечернее проекционное 3D-шоу назвали феноменом Басова, поскольку памятник «оживает» и «говорит» голосом нашего выдающегося ученого. Более того, после такой «приветственной речи» начинается световое представление.

«Мы и сегодня сотрудничаем с компанией «Открытие», - говорит Денис Васильченко, - которая, кстати, продолжает обеспечивать техническое обслуживание этого уникального памятника. То есть администрация города находится в полном контакте с этой IT-группой. Что касается какого-то перспективного сотрудничества, то мы снова выиграли грант и на следующий год планируем обустроить нашу набережную, на которой тоже могут появиться некие мультимедийные новшества. Однако загадывать пока не будем, отмечу только, что пока все идет хорошо».

По словам главы Усмани, «никто не ожидал», что бюст Николая Басова войдет в топ всех мультимедийных памятников мира, ведь «мы хотели просто почтить память» великого земляка и «сделать полезное дело» для жителей нашего города, а также гостей, которые приезжают к нам.

«Всегда приятно, когда наши проекты получают признание, - отметил в разговоре с «АН» губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Мы стараемся и для жителей, и для гостей региона – подходим к благоустройству не как к банальному ремонту, а разрабатываем концепции с учетом местных традиций, пожеланий жителей, применяем современные технологии. Разумеется, памятник российскому ученому, изобретателю лазера Николаю Басову не мог быть заурядным. Рад, что он понравился не только местным жителям, что не мы одни чтим своего знаменитого земляка, а весь мир знает, откуда родом этот великий ученый и какие технологии он создал».

Не забыты славные традиции отечественной науки

Что ж, в заключение можно сказать только одно: и в наше время не забыты славные традиции советской науки. Так, в «Ростелекоме», крупнейшей государственной телекоммуникационной компании РФ, считают, что по части импортозамещения программного обеспечения основным вопросом является разработка собственных решений. Сам «Ростелеком» прежде всего заинтересован в удовлетворении нужд своих внутренних бизнес-заказчиков именно за счет создания собственных решений, а IТ-стратегия этой госкомпании включает в себя принцип минимизации проприетарных решений и фокус на собственную разработку. В перспективе в «Ростелекоме» планируют и далее наращивать портфель решений отечественных разработчиков, а также включать собственные IТ-решения в Реестр Минцифры РФ.

«Мы ведем анализ рынка российского программного обеспечения сразу по двум направлениям. Во-первых, как драйверы разработки карты отечественных технологий при рабочей группе по импортозамещению ПО, созданной при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), и, во-вторых, в рамках выполнения задач по нашему плану перехода на преимущественное использование российского ПО. Да, проблемные ниши есть по многим классам программного обеспечения, и тем не менее, мы видим решения российских разработчиков и считаем их очень перспективными. Так что исходя из тех решений, с которыми нам удалось провести работу над функциональностью, мы можем сделать однозначный вывод: работать можно», - заключили в компании «Ростелеком».

Аллея им. Басова днем тоже смотрится очень красиво!

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