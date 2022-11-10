Демографический аршин

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10 ноября 2022, 09:34 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

То что умом не понять, а измерить можно только в своеобразных единицах типа аршина, а именно Матушка Русь, вопреки всякой логике превращается в большое, но безжизненное пространство. Бабы не рожают, старики (и не только!) помирают, благословясь, и даже горячие среднеазиатские парни, ранее спасавшие демографическую статистику, почему-то сидят в своих кишлаках, а не на корточках около метро "Выхино".

Статистика - штука политически тонкая. Можно оперировать теми данными, которые отвечают твоей или начальственной концепции подачи новостей. Если нужны положительные новости, то показывается только один кусочек статданных. Только отрицательные - другой. Объективные же, кроме "АН", мало кого интересуют.

Возьмем к примеру демографию. Вот новость "положительная": по последним данным Росстата (они основаны на записях в ЗАГС), "естественная убыль населения за январь-август 2022 улучшилась до 425 тыс. по сравнению с 595 тыс. в 2021 году". То есть число, отдавших Богу душу "всего-то" на 425 тысяч превышает число душ, пришедших в этом мир. Что меньше на 170 тысяч, чем в прошлом году! Законный повод для гордости и премий для чиновников, ответственных за оплодотворение!

А вот новость, достойная только иноагента какого-нибудь. Впервые в новейшей истории России международная миграция ушла в минус! С января по август 2022-го из страны выехало 62.6 тыс. человек больше, чем въехало. К слову, в прошлом году за аналогичный период плюс был в 213 тысяч!

Вообще всего с начала 90-ых в России осели 9 с половиной миллионов человек. А с 1997 года, по детализированным данным Росстата, около 5.3 млн человек с просторов бывшего Союза: Казахстан – 1.3 млн, Украина – 1.12 млн, Узбекистан – 761 тыс., Таджикистан – 573 тыс., Киргизия – 400 тысяч. Именно они закрыли дыру в 15 миллионов ушедших со времени распада Союза русских душ.

Итак, просто считаем. 425 тысяч естественная убыль. Плюс 62, 6 тысяч недоехавших мигрантов. Получаем за январь-август совокупная убыль населения почти в полмиллиона человек. Не слабо, а ведь год еще не закончился. Если же приплюсовать те сотни тысяч, которые сбежали от частичной мобилизации и вообще по известным причинам, то, вероятно, миллион как раз и будет.

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