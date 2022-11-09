Американо-кавказский судья

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 ноября 2022, 09:53 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Не успел перевариться сочинский ужин у президентов Азербайджана и Армении, как их два внешнеполитических визиря, полетели соображать на троих совсем не в российский Белый дом. Министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели встречу в Вашингтоне. Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД «обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора», признав наличие ряда нуждающихся в решении проблем, и договорились ускорить переговоры и встретиться еще раз в ближайшие недели.

Вот интересно, где они собираются встретиться ещё раз: в Москве или там, за океаном? Второе наиболее вероятно. США все активней играет на постсоветском поле, которое еще недавно было удельной вотчиной Москвы. Хотя и Еревану, и Баку понятно, что в Вашингтоне чихать хотели на проблему Нагорного Карабаха, но "назло Кремлю отморожу себе уши" иррационально сильнее любых потугов разума. Плюс, конечно, некие финансовые плюшки.

Кавказ же интересен США по многим параметрам. Плюнуть в российскую дипломатию лишь один из них. Армения, как уже писали "АН", один из каналов параллельного серого импорта. Азербайджан - присматривает по просьбе Израиля за Ираном. Нашпиговать этот регион средствами технической и не только технической разведки давняя мечта АНБ и ЦРУ. Кавказ потихоньку при странном молчании МИД РФ превращается в огромную мигрень для нашей страны.



И не только Кавказ. Практически как хозяева ведут себя посланцы Вашингтона в Средней Азии. Недавнее скандальное заявление некого президента Рахмона, потребовавшего от нашей метрополии каких-то гарантий и равных возможностей, конечно, прозвучало не просто так. По некоторой информации, оно было согласовано с главами других среднеазиатских стран. И только для нашей делегации оно стало крайне неприятной неожиданностью.



Америка на следующий год выделяет НКО, работающим в этом регионе, под сотню миллионов долларов. Ничем хорошим это нам не грозит. Понятно, что после этих вливаний уровень русофобии только возрастет. Сейчас, судя по телеграмканалам, уже принято нормой, что в Казахстане и в Киргизии посреди белого дня местные "тесаки" могут запросто избить на улице лицо славянской национальности. Или заставить его кричать, что Крым не субъект РФ, а совсем даже наоборот. Роликов этих столь много, что вопрос о подлоге просто не стоит.



Наши же посольства в этих "братских республиках" отделываются невнятными словами о дружбе народов и стратегическом партнерстве. МИД делает вид, что телеграм он не читает. А умные головы еще выше вообще ничего не говорят о критическом уровне национализма, который с молчаливого одобрения потомков бывших басмачей, грозит вылиться в необходимость еще одной или не одной СВО.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции