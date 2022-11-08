«Каннибализм» в российских авиаперевозках

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8 ноября 2022, 07:45 Константин Куликов,

2019 год. Россия является мировым лидером по числу авиакатастроф и погибших в них за последние 10-15 лет. За последние 70 лет авиации Россия занимает второе место по числу авиакатастроф сразу после США, однако американские самолеты более 10 лет вообще не «падали». По перевозкам Россия сильно уступает показателям других стран. На счету США – 1 миллиард перевозок в год, Китая – 500 млн. Также нас опережают Япония, Германия, Индия, Франция, Британия, Бразилия и многие другие. Россия перевозит около 85-90 млн. пассажиров в год, что почти в 13 раз меньше, чем США. Однако это не мешает России сохранять лидерство по числу аварий и количеству жертв. Как считают некоторые, причины такой печальной статистики из-за неспособности правительства страны организовать нормальные условия для отрасли и обеспечить безопасность полетов (Источник: федеральный медиахолдинг «ФедералПресс»).

2022 год. Как сообщает генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергеей Мельниченко Российской газете (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации): «По мнению специалистов, за последние пять лет сравнительные годовые данные количества погибших в авиакатастрофах относительно числа перевезенных пассажиров в России в 100 с лишним раз хуже, чем в США. При этом американцы ежегодно перевозят в 10 раз больше пассажиров. Но в прошлом году безопасность полетов в России стала худшей в мире. Абсолютно все катастрофы с воздушными судами, сертифицированными на перевозку 14 и более человек, в Европейском и Североатлантическом регионах ИКАО произошли именно у нас в стране. Это 40% от общего числа трагедий с человеческими жертвами. По остальным регионам цифры такие: Азиатский - 20%, Африканский - 30%, Североамериканский - 10%. Только в гражданской авиации по количеству погибших мы почти в два раза опередили Африку!» (Источник: официальный печатный орган Правительства Российской Федерации «Российская газета»)

Авиационный каннибализм

Февраль 2022 год. Как сообщает «РБК»: ЕС запретил поставку в Россию самолетов и запчастей. Более 80% самолетов российских пассажирских авиалиний импортные. По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, запрет на поставку комплектующих должен привести к тому, что эксплуатировать самолеты «в лоб» станет невозможно и лизинговые компании потребуют вернуть флот. «Ждать, пока наш авиапром сможет восстановить производство всей линейки самолетов [которые нужны авиакомпаниям] — минимум пару лет», — говорит Олег Пантелеев. При этом перспектив в поставке широкофюзеляжных самолетов российского производства «пока не просматривается», указывает эксперт.

Август 2022 год. Попавшие под санкции российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей. По некоторым источникам, в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов. Авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов Минтранс уже разрабатывает поправки, которые позволят российским авиакомпаниям в условиях санкций законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285). В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет. Ожидается, что поправки могут быть утверждены в марте 2023 года.

Рамблер: «Российские самолеты будут приземляться "без тормозов". Пилотам российских компаний порекомендовали реже использовать тормоз при посадке и рулении, чтобы уменьшить износ деталей. В частности, указания дали S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Россия», «Победа». В «Аэрофлоте» пилотов попросили экономить тормоза устно. Объясняется всё просто — запчастей для авиапарка нет».

Эксперты конечно же сразу объяснили, что это нормально, всё это не скажется в безопасности, а даже наоборот только улучшит её в более аккуратном приземлении и рулении на земле: «…система торможения в самолете рассчитана на различные экстренные ситуации и может работать в разных режимах. Самые сильные нужны, например, для того, чтобы прерывать взлет. Тут без тормозов вообще никак не обойтись. Более слабые режимы используются как раз для приземления. Их наличие, в принципе, оправданно — как раз на случай экстренных ситуаций или если на полосе окажется снег, который замедлит остановку самолета. Еще один вариант оправданного использования тормозов — для увеличения интенсивности торможения при посадке». «Взять какой-нибудь Лондон, Гатвик. Там всего одна полоса в работе. Не три. Или не пять, как в Стамбуле. И там много самолетов, так что надо, чтобы самолет быстро тормозил, сруливал и давал место другим, — рассказывает действующий пилот. — А если нет необходимости в интенсивности, а у нас, к сожалению, в России сейчас вообще никакой интенсивности нет практически, соответственно, тебе эти тормоза и не нужны». (Источник: Фонтанка.ру)

Сентябрь 2022 год. Российская газета Коммерсантъ: «Международная организация гражданской авиации (ICAO) усомнилась в безопасности отечественных самолетов. Из почти 200 стран, прошедших аудит, она закрепила «красный флажок» за показателями авиаотрасли в России и в южноазиатском королевстве Бутан. Кроме того, организация заявила, что российские власти недостаточно следят за безопасностью полетов, и почти на четверть понизила оценку летной годности судов в стране. «Большинство магистральных самолетов, которые используют российские компании, иностранного производства. Это в основном Boeing, Airbus, также у нас довольно много судов канадской Bombardier и франко-итальянской ATR. Сейчас производители отказались от их обслуживания, поддержки. Конечно, их безопасность невозможно обеспечить на том уровне, на котором это делал производитель и сборщик».

А что со своим производством самолётов?

Можно долго рассуждать о переобещаниях обещанного, но лучше всего это покажут «голые факты».

Серийное производство самолетов МС-21 начнется в 2016 году. Разработка МС-21 ведется корпорацией "Иркут" и ОКБ имени Яковлева с 2007 года. "МС-21 начнет серийно производиться и поступать заказчикам в 2016 году", - сказал замгендиректора ОКБ имени Яковлева Аркадий Гуртовой. (Источник: «РИА Новости»)

"Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года. Разработчик и производитель новейшего российского самолета МС-21 "Корпорация "Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Иркута".

Серийное производство самолета МС-21-300 начнется в 2019 году. РФ начнет серийное производство самолета МС-21-300 в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Сроки запуска в серийное производство российского самолета МС-21 передвинуты на год — с конца 2019-го на конец 2020-го. Сроки запуска в серийное производство российского самолета МС-21 передвинуты на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций США и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги. Об этом сообщили в ходе международной оборонной выставки IDEX, которая проходит в Дубае. (Источник: «РБК»)

Серийный выпуск МС-21 начнется в 2021 году, заявил Борисов. Серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 планируется начать в 2021 году, причем в перспективе Иркутский авиационный завод способен выйти на производство более 100 лайнеров в год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов журналистам по итогам посещения этого предприятия, входящего в корпорацию "Иркут". (Источник: «РИА Новости»)

Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году (Источник: «РИА Новости»)

Ну и в завершение о том, как расходуются бюджетные деньги в России, Минпромторг решил заменить второго пилота в самолетах на виртуального. По прогнозам ведомства, уже в 2030-х годах самолеты могут перейти к одночленному экипажу. Чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота, там рассчитывают к концу 2024 года разработать «виртуального второго пилота». Тендер с суммой 2 877 490 000 рублей, размещен в Единой информационной системе в сфере закупок и поставщик уже определен. (Источник: «РБК»)

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