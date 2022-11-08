Автодоры, автодоры, а я маленький такой

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 ноября 2022, 07:44 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Так уж случилось в жизни, что дом отчий расположен недалеко от трассы М-1 "Белорусь". И на машине по другому не подъедешь. Несколько лет назад ее неплохо отремонтировали. Затем стали расширять, вырубив подмосковный лес и, в конце концов, сделали платную основную и по два халявных дублера по бокам. Организация движения по ним, нет, приличных слов не подберу, а матом в СМИ нельзя. Но я о другом.

Стоишь, бывало, на этом местами однополосном дублере: фуры, дачники, стройтехника ("смешались в кучу кони, люди") и видишь как по "платке" изредка с ветерком проносятся машины. Ведь если можно проехать бесплатно, то какой идиот будет отдавать свои кровные?! И поэтому семь километров до своего поворота едешь примерно столько же, сколько 30 км от МКАД.

Минтранс еще в прошлом году почесал затылок и подумал: "Как же мало денег приносят платные дороги!" Не государству, нет. А частным операторам и скрывающимся в офшорах реальным владельцам этих самых платных дорог. И подготовил постановление правительства об увеличении предельных тарифов. Но грянул февраль, и решение спустили на тормозах.

Но в Минтрансе и Автодоре работают закаленные бойцы! Выдержав мхатовскую паузу в полгода они вновь пошли в наступление на изрядно отощавшие кошельки сограждан. Чуть-чуть подправив текст Минтранс без объявления войны вынес его, на так сказать, общественное обсуждение.

Следим за руками! На государственных трассах, где плата за проезд введена после реконструкции, а это родная «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», максимальный тариф вырастет с 3 до 5 руб. за 1 км. пути. Зато на считающимися построенными с нуля (ЦКАД или Москва - Казань) - до 8 руб. Грузовикам, естественно, "повезло" больше. Максимальный тариф до 14,25 руб. за 1 км реконструированных дорог и до 25 руб. за 1 км. для новых трасс.

Обоснование для повышения банальна: строительство, обслуживание и прочие зарплаты топ-дор-менеджеров подорожали, а предельные цены не менялись со времен царя Гороха. При этом никто и ни разу не раскрыл полную бухгалтерию расходов-доходов. А как известно несколько пропавших миллиметров дороги приносят пожизненную очень приличную ренту всем участникам. А уж про снабжение строительства такими деликатными вещами как песок, щебенка и прочее вообще отзываются емко: "Клондайк!". При том же превращение Минского шоссе в платную дорогу, группа ушлых товарищей из солнечной братской республики устроила песчаную карусель: с одной стороны горы "МАНы" забирали песок, а через 500 метров, с другой стороны, его разгружали. Документы в порядке. Претензий нет. Недостача, говорят, под миллиард, закрыта. Сейчас, а точнее с 2023 года, если постановление правительства будет принято, скорость восполнения (с лихвой!) недостачи пойдет гораздо веселее.

Когда стервятники из СМИ раскопали этот проект, Минтранс ответил "очень убедительно", мол, благое дело делаем и вообще, "это рекомендации. Захочет собственник - повысит. Не захочет - оставит". Ага, видали дураков на поле чудес?!

Процентов 30 от стоимости товара в магазине каждодневного спроса: продуктовые, булошные и прочие - это стоимость цепочки доставки, стоимость логистики. Повышение верхнего потолка цен проезда разика так в два, конечно, никак не отразится на конечных покупателях - нас с вами. Экие мелочи! И момент удобный - новости заняты только сами знаете чем.

Вполне возможно, что инициатива бы тихо проскочила бы. Но ее углядели в "Единой России". И лично Турчак камня на камне от нее не оставил. И теперь нам остается только ждать: чья аппаратная сила победит.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции