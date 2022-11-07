7 ноября и скрытые смыслы

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2022, 18:37 Наталия Завьялова

Фото: pixabay.com

Праздничные дни 4-6 ноября показали, что Россия остро нуждается в смыслах нового праздника - Дня народного единства. На самом деле, очень важного праздника, суверенитетообразующего. Но далеко не всем в России ясно, кого и что объединяет 4 ноября.



Причины этого понятны: в школьной программе учат в основном даты, а не смыслы. Многие слышали про Ивана Сусанина, который давным-давно где-то в глухомани завел поляков в лес и погубил. И есть даже ироничное выражение «ну, ты сусанин» — когда кто-то не может найти дорогу. Хотя в век GPS и эта ирония теряет смысл, была бы сотовая связь, и дорога найдется. А между тем, русский патриот Сусанин жизнью расплатился за свой подвиг. Об этом кто-нибудь помнит?



Духовные ценности, моральные подвиги наших предков (да и современников!) и вообще, говоря шире, смыслы в такой формат оценки знаний, как ЕГЭ, не вмещаются. Да они им и не предусмотрены. Для этого нужны устные или письменные экзамены — сочинения, как это было у нас в стране раньше. Но для этого детей нужно учить думать и работать с источниками информации. А их учат заучивать даты. Когда была Куликовская битва? В 1380? Садись, 100 баллов (пять). А что, зачем, кто там бился и какие последствия были у битвы — это дело десятое.



Нет, скажут нам, это только в школах так, в вузах все обстоит иначе. Но смеем заверить — там дело с пониманием смыслов еще хуже. Например, в региональных университетах на неисторических факультетах — скажем, на каком-нибудь популярном айти-отделении на изучение ВСЕЙ истории Великой Отечественной войны отводится ...полтора академических часа. Полтора! Что выбрать, про какой эпизод войны рассказать — про блокаду или про Сталинград, или сразу про Рейхстаг - смертельный номер и для опытного преподавателя. Тут даже военные операции Красной Армии бегло перечислить — и то времени не хватит.

Что же потом удивляться, что при первой серьезной проблеме их благополучию в виде частичной мобилизации российские IT-специалисты толпами побежали в Верхний Ларс, Ереван, Бишкек, Астану и Стамбул. Они тут, в России, просто деньги зарабатывали. Ни школа, ни семья, ни вуз не приучили их к мысли, что «это Родина моя» и что иногда нужно Родине, которая тебя вырастила и дала возможность зарабатывать, сколько душе угодно, прийти на помощь.



Поэтому движение в сторону антиЕГЭ в нашей системе образования, которое наметилось в этом году и которое инициировали депутаты Госдумы, в частности Яна Лантратова от Челябинской области, дает надежду на свет в конце туннеля. Также дает надежду идея создания единых учебников истории с внятно рассказанной историей России и теми самыми смыслами, которые помогут просто потребителю и жителю «этой страны» стать ее гражданином. Смыслы, которые мы 30 лет безуспешно ищем взамен почившего в бозе прежде сакрального дня 7 ноября как Дня Великого Октября.



... Кстати, 7 ноября 1941 года состоялся тот легендарный парад на Красной Площади, с которого полки уходили прямо на фронт - защищать Москву от фашистов. А спустя три долгих года, 7 ноября 1944-го, государственная граница СССР была восстановлена на всем ее протяжении. Чем не красные дни календаря? Но для этого нужно как минимум учить нашу историю. И извлекать из нее уроки. Надеемся, все это у нашей молодежи еще впереди.

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