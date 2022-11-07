Очнитесь, господа: Группа политических лузеров и демагогов решила создать «правительство в РФ в изгнании»

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2022, 14:17 Вадим Кулинченко,

Шестого ноября по первому каналу ТВ прозвучало, и было показано – «Съезд депутатов РФ в Польше» с целью создания «правительства РФ в изгнании». Сначала я подумал, что это что-то не то – либо насмешка, либо, говоря по-современному, какой-то «Фейк», а потом понял, что это серьёзно.

На экране всплыли давно забытые лица Пономарева, Гудкова и прочих. Их, поскольку известно, никто не выгонял из страны - сами сбежали. При виде их сразу же пришли мысли: первая – ребята, неужели вы не учили в школе, что ровно 410 лет назад поляки бежали из страны, неужели опять хотите Смуты? Забыли, чем она кончилась? Второе – за чей счёт вы там живёте? Кормитесь с чужой руки? Удивительно, но это так – история повторяется дважды: первый раз в виде факта, второй – в виде фарса. Раньше были самозванцы, ныне коллективы депутатов, хотя и бывших.

Глядя на это сборище и его повестку, думаешь, что весь мир сошёл с ума и остался один Илон Маск, который говорит не только об этих отщепенцах, но и обо всех политиках современности: "Ребята, вы что идиоты!"

Даже не хочется глубоко вникать в этот грязный вопрос. Когда было, чтобы за границей образовывалось правительство России. В годы большой Смуты 1917 – 1920 годов не было такого. А сейчас, глянь-ка, нашлись уроды, про которых народ забыл давно или мало знал, решили управлять им.

Одумайтесь, господа хорошие! Лучше перестаньте мутить воду, она и без вас мутная. Покайтесь и вернитесь на Родину, чтобы быть вместе с народом и трудностями, переживаемыми им, пока он не проклял вас в веках!

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции