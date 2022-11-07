Запад опять к нам с мечом - уроки не впрок

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2022, 13:16 Павел Саввин

Исторически сложилось многовековое противостояние двух глобальных цивилизаций. Одна из них – это наша евразийская, православно-славянская, основана на общечеловеческих ценностях правды и справедливости. Другая – западная, частнособственническая, стремящаяся подчинить себе все страны и народы, которая не остановится ни перед чем, пока не завладеет всем миром.

Её деяния известны.

Только в XX столетии этой цивилизацией были развязаны две мировые войны.

В этих и других войнах проявилась её бесчеловечная сущность.

Беспричинная атомная бомбардировка, семнадцать миллионов китайцев было уничтожено Японией. Немцы сожгли в крематориях десятки миллионов людей «низшей расы», турки резали армян, французы устраивали массовые казни в Алжире, США травили Вьетнам запрещённым химическим и бактериологическим оружием. Ещё было уничтожение большей части населения коренных народов Америки, жестокая колонизация Индии, спровоцированные опиумные войны, разрушительная «демократизация» стран Ближнего Востока, Северной Африки, урановые бомбардировки Югославии, а в наше время возрождение давнего детища Европы – нацизма на Украине. Запад опять вознамерился уничтожить, наконец, Россию, объявленную агрессором, врагом демократии.

России придётся в какой раз, теперь уже окончательно, принудить к миру Запад, способный уничтожить всё живое на Земле.

У истоков войн и других бед человеческих стоит страсть обогащения, собственничество – изобретение человека, абсолютно чуждое всем другим созданиям, живущим на Земле в естественных сообществах (стада, стаи, муравейники, поля и все др.) сотни миллионов лет в мире и согласии, образуя общинный уклад в природном мире.

Люди не смогли построить своё сообщество, подобное естественному природному миропорядку, но в стремлении владеть Миром создали угрозу глобальной катастрофы.

Последствия увлечения общества обогащением, собственничеством.

– Разделение людей по имущественному признаку.

Накопительство привело к разделению людей на богатых, присвоивших и накопивших больше, и бедных, которым досталось меньше. Это стало причиной первых проявлений социальной несправедливости, вражды, конфликтов и войн. История не знает ни одного дня без войн.

– Война людей и вещей.

С появлением собственничества у людей проявилась зависимость от потребляемых ими вещей, превратившаяся в господство вещей над людьми. Предметы, вещи, которыми владеют люди, накладывают свой отпечаток на характер людей, наклонности, круг интересов, уровень интеллекта, морально-нравственный уровень. По мере погружения человека в мир вещей эта зависимость углубляется. Человек уже не может устоять перед напором им же вызванной, всё увеличивающейся вещной массой и тогда вещи начинают управлять человеком.

– Мировая финансовая система.

Деньги в этом обществе из простого обменного товара превратились в средство закабаления стран и народов кучкой финансовых магнатов по наставлениям Библейского Второзакония, в котором одному народу разрешается ростовщическое закабаление других народов. Эта система является основой западной цивилизации.

Как результат неограниченной власти денег возникает:

– финансовый коллапс – владельцы денег могут получать больше производимого продукта всё меньшим количеством участников трудового процесса, оставляя без работы и средств существования всё больше трудоспособного населения.

– Запасы и накопления человека - злокачественные новообразования, разрушающие биосферу планеты.

Производство предметов среды обитания (пища, жилище, одежда и др.) становится средством обогащения, самоцелью. В производство ради получения большей прибыли, вовлекается всё больше природных ресурсов, прямо истребляемых из-за несовершенства технологий. При производстве 1 тонны полезного продукта у человека получается 99 тонн отходов. В природе все процессы естественно сбалансированы, отходов нет вообще. Главное условие управляемости, гармонии в этом мире – отсутствие в нём накопления, откладывания чего-либо про запас, нарушающего принцип безотходности и все обменные процессы в природе.

– Мировоззренческие представления человека, поражённого обогащением.

Увлечение обогащением отдаляет людей от их духовной сущности.

Практически в этом обществе искажены все общечеловеческие ценности.

Люди далеки от осознания места и предназначения человека в Мироздании. Мировосприятие у этих людей ограничено враждебной конкурентной борьбой в обществе и со всем окружающим миром.

– Всеобщее недоверие. Особую опасность представляет всеобщее недоверие между людьми, народами, странами. У людей стало привычным напряжённое ожидание лжи, обмана.

– Отвлечение науки на обслуживание собственности.

В собственническом обществе тенденции развития науки и техники таковы, что она в ближайшее время вместо главной созидательной силы может стать самой разрушительной силой в обществе, создающей всё новые и новые виды оружия. Наиболее серьёзную опасность представляет оружие, создаваемое на новых физических принципах, – электромагнитное, радиологическое, оружие несмертельного действия, геофизическое, генетическое.

История показывает, что человечество вообще не представляет себе катастрофические последствия своей деятельности на планете, из-за чего человек неминуемо уничтожит себя сам.

Пролетарии привели общество к социализму – это половина пути к совершенной общественной системе.

Если человечеству, накопившему колоссальные запасы оружия, удастся избежать самоистребления, Разум поможет пройти оставшуюся часть пути – построить естественный бесконфликтный природоподобный миропорядок, о чём тысячелетия мечтали лучшие люди Земли.

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