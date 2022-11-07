Поворот к миру на Украине?

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7 ноября 2022, 11:50 Павел Никитин

США предупредили украинское правительство о том, что оно должно подать сигнал о своей готовности к переговорам.

Об этом сообщила Washington Post. Новость теперь обходит самые влиятельные мировые СМИ, она на первых полосах в первую очередь газет Европы. Потому что посыл - пора Украине садиться за стол переговоров - в первую очередь адресован союзникам, среди которых нарастает раздражение от необходимости беспрерывно вливать в экономику Украины все новые и новые средства. Официальные лица в Вашингтоне прямо указали на эту причину Зеленскому: «усталость от Украины среди союзников может усилиться, если Киев по-прежнему будет закрыт для переговоров». Официальные лица США сообщили газете, что позиция Украины в переговорах с Россией «слаба среди союзников, которые обеспокоены экономическими последствиями затянувшейся войны». «Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров», — сказал газете один из официальных представителей Белого дома. Заявление довольно неожиданное, еще вчера Байден заявлял, что США будут и дальше помогать Украине сколько потребуется. На Украине в тот же день тут же продублировали эту установку отказом от мирных переговоров.

Перемена позиции, вполне возможно, вызвано предстоящими промежуточными выборами в США, которые состоятся 8 ноября. Демократической партии США, скорее всего, захотелось потрафить избирателям, которым изрядно поднадоели воинственные вскрики Джо Байдена. По данным британской Guardian на данный момент США предоставили Украине помощь на сумму 18,9 млрд долларов. Дальнейшее расширение помощи, целью которой является сомнительная по своей реализации задача добиться поражения ядерной державы, каковой является. Россия, не очень-то воодушевляет простых американцев. Инфляция невиданная в «финансовом рае на земле» - 8,3%! Многие американские эксперты на предстоящих выборах прогнозируют победу Республиканской партии, знаменем которой в настоящее время стал Дональд Трамп. Нехорошим знаком, полным мистики стала картинка видео последнего митинга кандидата в Сенат США от Демократической партии Джона Феттермана: американские флаги, установленные позади него на митинге, сильным порывом ветра унесло после первых слов его выступления. Пользователи Твиттера назвали это «зловещим знаком» и «идеальной метафорой» кампании демократов. Призыв к Украине заявить о своей открытости к переговорам может существенно повысить шансы демократов на успех в выборах. И он, вполне возможно, всего лишь предвыборная игра, политический временный маневр, блеф.

Ожидать, что завтра-послезавтра наступит мир, увы, не приходится. Если украинская сторона предложит России условие: вывести войска, отдать Крым и еще, как они постоянно о том заявляют, выплатить контрибуцию за нанесенный ущерб стране в ходе боевых действий, это ясно укажет, что на деле ни Украина, ни США не хотят мира. Россия уже один раз в начале года пыталась начать договорный процесс, но неудачно, потому как составы делегаций были символического уровня в первую очередь с украинской стороны. Состав украинской делегации указывал на то, что Россию держат за лоха, что задача переговоров заключается в том, чтобы использовать передышку для мобилизации и организации отпора на поле боя. Одного из участника украинской делегации уже в ходе переговоров свои же убили выстрелом в голову в Киеве средь бела дня. Как и о чем можно договариваться с этим политическим и уголовным сбродом?

Призывы американцев к очередным переговорам пока лишь, похоже, приведут к вспышке военных действий потому, как вслед за этим за кулисами те же самые американцы требует от Киева начать широкомасштабное наступление на Херсон, чтобы в случае успеха союзник получил лишние козыри в переговорах против России. В свою очередь России никак нельзя проигрывать сражение, Россия не сядет за стол переговоров в роли проигрывающей военное столкновение. Битва за Херсон станет решающей в военно-политическом противостоянии осени. Мир станет ближе, если России удастся превратить Херсон для Украины во второй Сталинград. Чтобы добиться мира, нам придется в очередной раз сражаться по-сталинградски. То есть: ни шагу назад! Сможем?

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