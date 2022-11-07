Чего ждать от петли ретроградного Марса: до 12 января 2023 года

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2022, 08:26 Екатерина Максимова,

Сейчас и так время конфликта и кризиса на всех уровнях бытия, а когда огненная планета энергии и напора Марс становится ретроградной, все процессы борьбы искажаются, повторяются, а сил становится меньше. Сегодня подробно обсудим, как лучше этот период пережить и какие уроки из него лучше всего извлечь; для кого он пройдет особенно остро, а кто должен немедленно действовать.

Для начала напомню, что любая планета в ретро движении искажает свои функции, то есть если Марс в позитиве - отвага, сила, победа, то в попятном движении это стагнация, немотивированная агрессия, повтор изживших себя конфликтов. То есть до 12 января в нас будет просыпаться злость, с которой надо работать, и дан нам этот период, чтобы понаблюдать, что именно нас так раздражает и в дальнейшем ситуацию изменить. Очень внимательно отследите, что вас злит, но при этом будто сковывает и замораживает… Именно с этим каждому и предстоит разбираться. Очень важно понимать, что на отрезке ретроградного Марса звезды настоятельно рекомендуют работать с агрессией, не выплескивать ее на близких, коллег, босса или ребенка, именно сейчас эти проявления могут иметь очень сильный эффект бумеранга. Поэтому вредоносный запал хорошо выговаривать, обсуждать, не критикуя, выписывать, ведь Марс в этот раз ретрограден в интеллектуальных Близнецах.

Если говорить про общие правила и тенденции, то абсолютно все могут почувствовать упадок сил, безысходность от подавленного гнева. Для спортсменов и спорта время не совсем подходящее, мотивации к победе может не хватить, да и период считается травмоопасным. Неудачным считается время для оперативного вмешательства, экстремального спорта, начала судебных споров и начала серьезных отношений. Лучше дождаться окончания этого периода 12 января 2023 года и уже тогда предпринимать все эти действия. Правда, необходимо упомянуть об исключении: для людей с ретроградным Марсом в натальной карте (индивидуальном гороскопе) все вышесказанное настоятельно рекомендуется! О положении этой планете в вашей судьбе можно узнать у профессионального астролога или составив свою карту самостоятельно.

Любой этап несет в себе позитивные стороны и этап попятного Марса не исключение. Его петля призывает нас призадуматься, что нам действительно дает силы и заряжает энергией, а что обесточивает. Подсказка здесь очень проста: что именно сейчас больше всего вас бесит, то и высасывает энергию. Планеты всегда затормаживают нас, чтобы мы в дальнейшем расстались с бессмысленным и шли вперед. Еще этот этап бесценен для того, чтобы помириться, сейчас для этого предоставляется уникальный шанс. А вот разжигание новых конфликтов может быть очень опасным и способно затянуться на очень долгое время, потому что разворот Марса происходил в коридор затмений, а это всегда имеет фатальные последствия. А вот выйти из затяжного конфликта можно очень успешно!

Безусловно, всех петля этой планеты затянет по-разному. Четыре знака Зодиака: Близнецы, Овен, Скорпион и Стрелец почувствуют его острее других. Непосредственно в Близнецах происходит разворот Марса, поэтому они интенсивнее всего почувствуют отток энергии, вспышки агрессии, с которой необходимо работать, возврат к прошлым неулаженным конфликтам. У женщин возможен приход прошлых возлюбленных, может представиться возможность вернуть отношения, если намеренья серьезны. Звезды рекомендуют не ввязываться в борьбу, особенно информационную, а залатать былые раны, сублимировав негатив в литературные, заброшенные труды.

Марс – управитель Овна и Скорпиона, поэтому представители этих знаков могут ощутить апатию, ухудшение здоровья. У Скорпиона вообще эта планета выделяет шестой дом болезней на этом этапе, поэтому старые хвори, к сожалению, могут напомнить о себе. Благоприятно подумать о домашнем животном, оно способно хорошо влиять на вашу психику и иммунитет.

Для Овнов активизируется одиннадцатый дом друзей и коллективов, возможны ссоры и непонимания на ровном месте, возобновление былых распрей в этих сферах. Старайтесь действовать мудро. Стрельцы ощутят борьбу с любимыми людьми и деловыми партнерами. Возможны столкновения интересов в браке, судебные иски. Из позитива вы можете понять, что на самом деле думают о вас родные и близкие, да, это порой болезненно, но необходимо, ведь кризис в переводе с латыни: «Время принятия решений».

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции