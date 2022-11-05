Турция наш рулевой?

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5 ноября 2022, 11:43 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press; Реджеп Тайип Эрдоган

В далекой юности был приятель, студент мехмата ещё того МГУ. Не знаю как он там учился, но играл в преферанс божественно! Помнил все расклады с начала игры и как-то считал на десять сдач вперед. В 90-ые он ушел из НИИ в коммерцию. Стал крутым решалой. Выхватил пару покушений и дырки в умной башке. Сел в инвалидное кресло и умер никому, кроме друзей юности, ненужный. В Кузьминках стоит ему от нас скромный памятник.



Наблюдая за товарищем Эрдоганом последние годы, становится более понятным, как мальчишка из бедной семьи, торговавший на улицах лимонадом, стал в ряд мировых геополитических преферансистов. Как сделать лимонад вкуснее, но ниже по себестоимости, как принести больше денег в семью, как нейтрализовать конкурентов - своим успехом Реджеп обязан улице и врожденному чувству торгаша.



Убежденный сторонник пантюркизма: "Турция должна объединить всех тюрков под свое крыло" и вследствие этого явный геополитический противник России, сумел стать "лучшим другом Москвы". Это вам не лимонад чем-то разбавлять, это другой уровень.



Дружба пригодилась после событий 24 февраля. Реджеп Эрдоган стал главным бенефициантом и бенефиционаром в одном лице этого конфликта. Вместе со всей страной, конечно. Судите сами. После возвращения России в "зерновую сделку" или "черноморскую инициативу" (кому как нравится!) политический вес Эрдогана потяжелее будет, чем у большинства европейских политиков. А после создания турецкого "зернового хаба" Анкара станет диктовать свою непреклонную волю и грести бабки совковой лопатой не только с Северной Африки, но и Центральной - самой голодной! И даже с части Южной Африки. А так как черноземов в Турции не водиться, то зерновые понятно откуда будут. И понятно, что продажная цена будет несколько выше покупной. И вновь это не лимонад разбавлять...



Точно такая же картина маслом, простите, с газом. Российский газ покупать, конечно, нельзя, харам это. Но с турецким акцентом уже можно. Естественно современный: "О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра! Торговец чёрным деревом! Негоциант!" становится зависимым от поставок из Москвы, но и Москва становится еще более зависимой от Эрдогана. И данное обстоятельство не есть хорошо.



Не следует забывать, что любимые строки пантюркиста Реджепа гласят: «Мечети — наши казармы, купола - наши шлемы, минареты - наши штыки и верные — наши солдаты». А на вопрос: «Как вам удалось уговорить Путина на "зерновую сделку?" лучший "друг" российских летчиков ответил: "Вначале я доложу об этом Байдену!»



Когда-то считалось, что если бросить в реку с пираньями большой кусок мяса, то рыбки наедятся и не будут ням-ням купальщика. Многие купальщики доказали обратное от противного своей жизнью. Мораль? Пираньи всегда голодные и всегда хотят схватить большего. Не доверяй пираньям.

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