Подберезкин: Херсон сегодня – это площадка не для гражданского населения

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3 ноября 2022, 20:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Российские войска, скорее всего, будут уходить на левый берег Днепра, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Напомним, сам Херсон находится на правом берегу. Примечательно, что на крыше здания обладминистрации и Морской академии им. Ушакова уже нет флагов России…

«Не только у Стремоусова есть такие соображения, - заявил «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. - Например, тот же Ходаковский считает, что нам придется трудно. Более того, Сергей Суровикин говорит, что ситуация будет сложной. Они обладают соответствующей информацией, ведь Украина может скопить там большое количество военнослужащих, а у нас просто может не хватить сил, вот и начнутся ожесточенные и кровопролитные бои».

Подберезкин уточнил, что в данном случае речь идет о той части Херсона, которая находится «в низине», и если там начнутся бои, то это будет «второй Сталинград или тот же Мариуполь». «Самое обидное», что это старая и самая красивая часть города, которая в результате таких боев будет полностью разрушена, сокрушается военспец.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что существует «непосредственная опасность» массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. По его словам, зона эвакуации будет увеличена по причине угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС и возможного последующего затопления территорий.

«Призывы к мирному населению об эвакуации на левый берег абсолютно обоснованы, - продолжает Алексей Подберезкин. – На основании того, что происходит концентрация большого количества ВСУ, существует вполне обоснованный прогноз, что там может начаться массовое наступление, при котором украинцы, как правило, уничтожают и гражданское население, гражданские объекты так же, как они делали во всех городах, а не только в Донецке, Луганске, Мариуполе и других».

Подберезкин уточняет, что ВСУ уничтожают до 70-80 процентов гражданских построек, а при этом «страдают люди», так что для того, чтобы уменьшить потери, «их надо эвакуировать». По моим данным, говорит военспец, три четверти жителей Херсона уже покинули город, и там их осталось не так много. Но ведь это тоже люди, и поэтому нужно «сделать всё, чтобы они не пострадали».

Напомним, 18-28 октября из-за участившихся обстрелов, которые регулярно наносят ВСУ, а также, как следствие этого, угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС, состоялась эвакуация 80 тыс. жителей Херсонской области на левый берег Днепра.

«Присутствие в городе гражданского населения было бы крайне неудобно для обороняющихся сил, для российской армии, - продолжает Подберезкин, - потому что мы все время будем вынуждены делать поправку на это. Плюс, теоретическая опасность, что ВСУ могут взорвать плотину. Поэтому для нас было бы спокойнее, если бы гражданского населения там осталось еще меньше. На самом деле там и так осталось значительно меньше народу, чем было, и многие уже уехали оттуда. Ведь Херсон сегодня – это площадка не для гражданского населения».

К сожалению, в Херсонской области 21 октября во время эвакуации мирного населения ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по гражданской переправе, где мирные жители, спасаясь от агрессии киевского режима, перебирались на левый берег Днепра. 11 ракет были сбиты нашей ПВО, но одна ударила рядом с Антоновским мостом. Четыре человека погибли, 12 было ранено.

«Что ж, всего не предусмотришь, - заключает Алексей Подберезкин в разговоре с «АН». - По сути, там, кроме паромной переправы, есть всего две возможности эвакуации - либо по дамбе, либо по мосту. Вот народ и идет. А как иначе? Конечно, не хочется верить, что ВСУ будут бить по гражданским, потому что там на самом деле сугубо гражданские люди, колонны, автомобили, но, к сожалению, теперь приходится считаться с тем, что Украина работает на самоуничтожение».



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