Лиз Трасс и Джеймс Бонд

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3 ноября 2022, 12:49 Павел НИКИТИН

Фото: Steve Taylor/globallook.com; Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Это очень серьезно. Это не пустячок - заявление основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, что экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила СМС «Всё сделано» сразу через минуту после взрыва на российских газопроводах госсекретарю США Энтони Блинкену.

Вспомните, какой шум поднялся вокруг электронного сообщения “посылка доставлена”, посланного в Москву из какой-то сирийской тьмутаракани 4 марта 2018 марта, когда бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Сотни, а, может, даже тысячи сообщений в мире было отправлено в тот день ровно с таким текстом - миллионы посылок получают и отправляются по разным адресам на земле в сутки. Но официальные лица Британии в СМС из Сирии увидели важное доказательство того, что Скрипаль был отравлены Москвой. И они об этом долго наперебой писали и говорили. В нашем случае куда все серьезней. Речь идет не о каких-то анонимных отправителях, а о вполне конкретных людях, причем очень высокопоставленных! Однако те же британские официальные лица, что четыре года назад нагнетали страсти вокруг СМС из Сирии, сейчас делают вид, что ничего такого не произошло. Официальный представитель МИД РФ Захарова потребовала от США подтвердить или опровергнуть получал ли Блинкен телеграмму от Трасс, состоящую из двух слов «все сделано», но какие нужны подтверждения, когда сам стремительный уход Трасс служит тому подтверждением? Неужели кто-то верит, что странное падение британского симпатичного премьера, случившееся сразу после ее взлета, произошло из-за того, что она солгала избирателям? Новый премьер Риши Сунак врет, как сивый мерин, но его отправлять в отставку никто не собирается. Да и какие у кого могут быть сомнения в достоверности данных основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома. Это культовая фигура Интернета, его честь! Его хорошо знают британские эксперты, они тревожно гудят, развивая со страниц СМИ тему безответственности английских политиков, строго предупреждают, что незащищенные мобильные телефоны, учетные записи электронной почты и чаты WhatsApp могут представлять угрозу национальной безопасности. Номер телефона Бориса Джонсона был в свободном доступе в Интернете в течение 15 лет, и никто не бил тревогу! Похоже, в Британии меж собой уже давно поняли, что Трасс провалилась. Вот ее быстренько и спровадили. Представляете, что было бы, если скандал, связанный с обнародованием отчета «все сделано» совпал бы с премьерством Трасс?! Трасс проявила послушность. Ей, бедняжке, ничего другого не оставалось. За короткое время своего премьерства она умудрилась уволить пользующегося уважением в Британии министра внутренних дел Суэллу Браверман, обвинив ее… в потери бдительности. «За использование личной электронной почты для отправки конфиденциального правительственного документа по иммиграционной политике» - так официально было сформулировано обвинение. Будто, бес Лиз попутал, придраться к Браверман, отрезать тем самым себе пути к сохранению поста премьера в случае огласки отправленной ей СМС Блинкену.

Британская разведка в последние годы не один раз выполняла поручения ЦРУ США. В 2003 году МИ-6 принимала непосредственное участие в принятии решения, которое привело к войне в Ираке. Глава МИ-6 Ричард Диарлав прекрасно понимал, что Ирак не представляет угрозы для мира, но тем не менее по просьбе ЦРУ сфабриковал доказательства, будто Хуссейн располагает химическим и ядерным оружием. Фальшивые материалы были затем представлены с трибуны ООН. В 2016 году в рамках операции, разработанной ЦРУ, с целью сместить с поста президента США Дональда Трампа, бывший офицер британской разведки МИ-6 Кристофер Стил опубликовал доклад о том, что президент США будто бы является агентом Кремля. Фальшивка сыграла немалую роль в победе Байдена над Трампом в президентских выборах.

Скандал с Лиз Трасс указывает на продолжение такого рода сотрудничества. В этот раз США использовали Британию в качестве организатора и координатора операции по выводу из строя российских газопроводов. Задача успешно выполнена. Пришло время раздавать награды. Когда-нибудь, быть может, в Британии даже выйдет фильм, прославляющий эту сверхсекретную операцию. Кульминация фильма – Лиз Трасс, подружка агента 007, отдает распоряжение Джеймсу Бонду уничтожить объект в Балтийском море. На лице невозмутимого, хладнокровного профессионала некоторая растерянность. «Лиз, это не по-джентельменски уничтожать трубопроводы страны, с которой мы не воюем, это международный терроризм», - говорит Бонд. «Милый, но об этом никто никогда не узнает!» - произносит Трасс, и добавляет: «Приказ, есть приказ». Джеймс молчит. На его лице все то же сомнение. Понимая, что настал решительный момент, Трасс сбрасывает с себя платье, обнажая обольстительную фигуру. Джеймс бросается к ней в объятия со словами: «Лиз, если приказ, тогда другое дело»…

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