Россияне, депрессии и образ будущего

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 ноября 2022, 12:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Индекс счастья россиян составил 68 пунктов — не лучший показатель, однако он, как ни странно, куда выше, чем в 1992 году, когда показатель зафиксировался на уровне 6 пунктов. Парадокс!

Сравнивать эти периоды нельзя — сегодня сложилась другая ситуация.

В 90-х годах проблема жизни и смерти не стояла так, как она стоит сейчас. Потому что сейчас есть большая вероятность, что близкий человек может оказаться в местах, где его не станет, где он погибнет. Причем погибнет он в буквальном смысле запланировано, в конкретные сроки. Это тоже вызывает депрессию.

Не самые позитивные настроения российского общества в 90-е были связаны с трансформацией общества и экономическим положением людей.

Сейчас есть особенности, которые не связаны с экономикой. Дело в том, что в 90-е годы само преодоление было основанием жизнеутверждения, то есть оно было условием, которое позволяло людям развиваться, выживать и вообще, говорят, привело даже к некой активности. Тогда были позитивные стороны, был развивающий компонент. А сейчас, увы, развивающие компоненты отсутствуют.

Прогнозировать, когда закончится депрессивный этап трудно. В стране существует проблема смыслостроительства, люди не понимают, для чего это все. При том что среднестатистический обыватель, который думал, что происходящее его не коснется, прямо или опосредованно становится участником событий.

Сейчас в России ответственность, к сожалению, перекладывается не только на власть, но и на народ, на регионы. Российский народ будет ощущать эту ответственность — и это тоже нагрузка. В какой-то степени мы будем адаптироваться к этому.

Нужно помнить, что в основании жизнеутверждения человека всегда лежит некая светлая бесконечность впереди и депрессии возникают тогда, когда эта бесконечность превращается в конечность.

Остаётся только пожелать всем россиянам, чтобы в их душах сработала психологическая защита и возник светлый образ будущего, на основании которого образовались бы жизнеутверждающие ценности, смыслы и мотивы.

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