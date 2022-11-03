В Академии наук начинается ремонт​

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3 ноября 2022, 09:02 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Полтора месяца назад Российскую академию наук возглавил новый президент - академик Геннадий Красников. Сорок с лишним дней срок не великий. Тем более, в таком консервативном хозяйстве как РАН. Но, вероятно, уже можно было как-то подтвердить свои предвыборные слова: "Я хотел бы стать президентом для каждого из вас!" Но пока подтверждений нет: например, не прошла инициатива РАН о моратории на мобилизацию научных работников. Хотя, говорят, до весны это не актуально.

Геннадий Красников, открывая один из первых Президиумов РАН после избрания, рассказал присутствующим академикам о том, что «с руководством страны есть полная договоренность, и сейчас мы оформляем документы, чтобы отменить категорийность по институтам, которая мешает этим институтам развиваться».

Это действительно важное достижение. Когда деревья были большими, а Михайло Котюков, который сейчас в Минфине, работал министром науки, то были придуманы категории для научных институтов. Типа рыбы: свежайшая - 1 категория, слегка пахнет - вторая, есть нельзя - третья. И хотя осетрина бывает, как известно из классики, только первой свежести, но авторы категорийности классику не читали.

В результате доминирующего финансирования только "свежайших" институтов, остальные кто загнулся, кто дал дуба, кто находится при смерти. Что есть повод отобрать у них земли и недвижимость. Если покопаться в постановлениях специальной правительственной комиссии, то таких примеров наберется наверняка вагон и маленькая такая тележка. Теперь, когда на месте научной мысли выросли особняки, можно и сказать, что это было ошибкой. Но не взад же возвращать, право слово. Виновных, как всегда, нет.

Президент РАН также доложил о своем выполненном предвыборном обещании: помогать коллегам попавшимся в желудочный сок борцов с изменой и коррупцией: "сформирована комиссия юристов РАН, которая будет помогать ученым в делах, связанных с претензиями со стороны правоохранительных органов". Вопрос, правда, в том, что если борцы не слушают академиков, которых обвиняют, то что их заставит прислушаться к академикам, которых пока не обвиняют?! Ведь, "если вы пока не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка". Так что не думаю, что будет здоровая конкуренция на работу в этой комиссии.

Ну и на закуску самое главное. Известно же из той же классики, что разруха начинается в клозетах и поэтому в ближайшее время должен начаться ремонт на территории РАН на Ленинском 32а, а затем и на Ленинском 14.

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