Как провести «Голубой огонёк» в эпоху СВО и запрета ЛГБТ-пропаганды

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 ноября 2022, 19:31 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

К празднованию Нового года всегда было принято готовиться заранее, но на этот раз ажиотажа в виде очередей за хлопушками в российских магазинах явно не будет. Салюты и фейерверки в преддверии 2023 года уже не те – в зоне проведения СВО работает система HIMARS. В то время, когда сотни тысяч российских мужчин отправляются на фронт, оставшимся дома соотечественникам, похоже, не до праздника…



Россиянам на чудо надеяться уже не приходится. Самым волшебным подарком может стать прекращение ужаса, который происходит между братьями-славянами на фронте.



Порядка трети регионов России не планируют трат на проведение новогодних мероприятий. Главы субъектов РФ считают это в сложившихся условиях неуместным.



«Никаких артистов. Хотите — сами гармошку берите, пойте», — заявил своим подчиненным глава Башкирии Радий Хабиров, призвав их сосредоточить все возможные ресурсы в помощь мобилизованным.



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает, что праздник можно устроить детям, ведь «даже в 1941 году» новогодние ёлки им никто не отменял.



Тем временем Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) сообщила, что российские компании, по сравнению с прошлым годом, сократили на 20% траты на организацию новогодних корпоративов. По данным организаторов, почти вдвое упали гонорары стендап-артистов и комиков. За участие в таких мероприятиях они теперь получают от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.



В то же время по итогам опроса ВЦИОМ, лучшим певцом в России в 2022 году стал Олег Газманов. Второе место занял исполнитель хита «Я русский» Shaman. Лучшей российской певицей, согласно результатам опроса, признана Полина Гагарина. Они тоже являются участниками новогодних корпоративов.



По данным event-агентства ProStars, Shaman за одно выступление получает порядка 7 млн рублей. При этом за последний год его заработок вырос на 420%. Как видим, патриотическая тематика песен в нынешние времена пришлась певцу очень кстати. Гонорар Полины Гагариной за участие в корпоративе, по данным НАОМ, составляет не менее 5 млн рублей.



Ни для кого не секрет, что многие артисты после начала СВО покинули страну, и возможность их участия в новогодних корпоративах даже не обсуждается. Некоторые из них объявлены иноагентами. Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Денис Майданов даже предложил запретить упоминание таких артистов и музыкантов в СМИ.



Продолжается неразбериха с возможностью проведения в этом году легендарного «Голубого огонька». Шоу могут отменить – против него ранее уже выступали Валерий Меладзе, Алексей Кортнев, Лолита Милявская и Александр Новиков.



Лев Лещенко недавно заявил, что на «Голубой огонек-2023» его никто не приглашал. По известным причинам участие в нём в любом случае не смогут принять Алла Пугачёва и Максим Галкин*. По некоторым данным, даже Валерий Леонтьев сейчас находится в США.



«Не Галкиным* и Пугачевой страна едина», - заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, «Голубой огонек-2023» должен состояться, поскольку шоу проводилось всегда, даже при условии, что «нет Кобзона».



Ранее сообщалось, что стать ведущими «Голубого огонька» в этом году могут два старых верных приятеля Андрей Малахов и Николай Басков. Среди артистов, которые остались в России - Олег Газманов, Нонна Гришаева, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Игорь Николаев. Как говорится, все в сборе, и стоит лишь оценить уместность «голубого» представления в предстоящую новогоднюю ночь.





*Артист включен в реестр физлиц-иноагентов.





Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции