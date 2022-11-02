Аргументы Недели → Мнение 13+

2 ноября 2022, 10:37 Павел Саввин

«Золотой миллиард хочет спасти себя за счёт России»



В. Ю. Катасонов.



Смысл Библейского выражения «Время собирать камни» – это время исправления допущенных ошибок, заблуждений (разбросанных камней).



По всем признакам у России лимит на «разбрасывание камней» выбран, настало «время собирать камни».



Ни один другой народ на Земле не перенёс столько навязанных русскому народу войн и революций. Только в одном XX веке:

– Россия выстояла в Первой мировой войне 1914-1918 гг., потери составили около 2,3 миллиона погибших, 4 миллиона пленных.



– Потери России в Гражданской войне 1917-1922/23 гг. исчисляются от 8 до 13 миллионов человек погибших, ущерб народному хозяйству составил около 50 миллиардов золотых рублей.



– Потери СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. составляют около 26,6 миллионов человек, материальный ущерб - 30% богатства страны. Разрушено 1710 городов и посёлков, более 70 тысяч сёл и деревень с производственной и социальной инфраструктурой.



В послевоенные годы разработан и реализуется план идеологического разрушения нравственности, сознания русского народа путём оболванивания и одурачивания людей колоссальным массивом «демократических, свободных» СМИ, в том числе и уже наших. В информационной войне используются любые средства и способы искажения, подтасовки фактов, откровенная ложь.

– В 1991 г. из-за ошибок политического руководства, распался СССР. Началось реформирование социальной сферы в стране по западным лекалам.



Потери России от разграбления реформами 90-х годов составили более, чем в Великой Отечественной войне. Во время войны СССР потерял 30% всех основных материальных фондов. За 20 лет либеральных реформ Россия потеряла 42% всех основных материальных фондов. От распродажи крупных российских предприятий стоимостью около 1 триллиона долларов в казну поступило лишь 7 миллиардов 200 миллионов долларов. В результате спешно проведённой приватизации до 80% промышленности России оказалось в собственности иностранцев, в основном, богатого Запада. Естественно, промышленное развитие в стране остановилось, никакого роста, только выкачивание прибылей, вывод капитала, разрушение, дробление предприятий. Человеческие потери сопоставимы с потерями в войне 1941-1945 гг. Это прямая угроза нашей государственности.



– В феврале 2014 года на Украине с благословения США был совершён государственный переворот, т. н. «революция достоинства». Власть оказалась в руках националистов – последователей Бандеры, взявших курс на разрыв добрососедских отношений с Россией, против всего русского. Жители русскоязычного Донбасса не признали эту власть и создали независимые Донецкую и Луганскую народные республики. Крым также не признал госпереворот на Украине и проголосовал за воссоединение с Россией. За возврат Крыма в Россию проголосовало 97% крымчан на свободном референдуме, и Россия без единого выстрела исполнила волеизъявление народа. Киев начал жёсткое военное принуждение Донбасса к повиновению, и планировал полное уничтожение республик в марте 2022 года. России пришлось начать специальную военную операцию по защите республики ДНР и ЛНР, по спасению попросивших помощи республик Донбасса.



24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция России по защите Донбасса. Западная пропаганда и Украина объявили Россию агрессором.



Запад организовал торгово-экономическую блокаду, заморозил более 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России в западных банках, открыто ведёт глобальную войну против всего русского, вплоть до уничтожения нашей непокорной страны.



На Россию обрушили шквал санкций, организована небывалая травля русских, поход на всё русское, вплоть до уничтожения нашей непокорной страны.



Запад развязал тотальную войну против России «до последнего украинца», укрепляя Украину оружием, финансами, наёмниками.



Войска НАТО концентрируются у наших границ. Надо защищаться, выстраивать новую независимую политику. При этом в стране проявились несогласные с принятыми решениями по Крыму и Донбассу, обозначились «кто есть кто». Кроме откровенных западников появились сомневающиеся, надо ли защищать Донбасс. Часть деятелей культуры и искусства, бизнеса покинула страну. По данным ВЦИОМ по состоянию на март месяц 2022 г., около 25% жителей страны не поддержали специальную операцию на Украине. Уровень поддержки менее 40% в возрастной группе 20 – 30 лет, у 70-ти летних более 80%.



Сказались результаты разрушительных антинародных либеральных реформ, упущений власти. Общество разделилось на богатых и бедных, по соотношению доходов 17:1, такого расслоения нет ни в одной стране. Разрушенное хозяйство придётся восстанавливать сложнее, чем в послевоенные годы, когда не было такой замороченной Западом и реформами системой образования молодёжи, поражённой обогащением элиты и коррупции. Долго ещё России разгребать тридцатилетние каменные завалы во всём хозяйстве – в социальной сфере, образовании, здравоохранении, науке, культуре, экономике, финансовой системе, промышленности, идеологии и во всём другом. Надо ещё избавляться от вороватых некомпетентных чиновников и западников во власти, преодолевать разруху в головах, искоренить национализм на Украине, в последний раз и навсегда принудить к миру разгорячённый Запад. Велика Россия, а отступать некуда.



У России есть всё – и неисчерпаемые ресурсы, и глубокие цивилизационные корни, и богатый опыт социальных преобразований, и свой храм в душе. И не надо наклоняться на Запад или Восток.

Пора собирать камни в фундамент нового исправленного Мира, восстановить независимость и величие своей православно-славянской цивилизации. Тогда и дружба, и уважение народов приложатся.

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