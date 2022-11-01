Война там, где «даже козы не ходят»

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1 ноября 2022, 08:23 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

"Ты кто такой? А ты кто такой?" — так, в стиле и духе незабвенных евреев Ильфа и Петрова, много-много лет выясняют судьбу несчастного Горного Карабаха два ведомых внешними силами осколка империи: Баку и Ереван. И те, и другие готовы даже повоевать за исконно армянские-азербайджанские земли. Ну как повоевать - пару десятков "двухсотых" положить и хватит. И эти "двухсотые", конечно, не дети или родственники "пашинянов" или "алиевых".

И своей псевдовойной они уже так достали постсоветское пространство, которое вынуждено регулярно чистить карабахские конюшни, что недавно не выдержал даже Батька Лукашенко: «Я уже так по-товарищески говорю: ребята, вы за что воюете в этих горах на две тысячи километров высотой?! Погубили три сотни человек! Три сотни человек погибли там, где люди-то не живут! Где даже эти... козы не ходят! Чего вы воюете?! Сядьте вы вдвоем и договоритесь!»

Но договориться никак не получается, так как казалось бы всевластные правители в своей стране (особенно Алиев) в международной иерархии сил и средств всего лишь актеры чужих пьес.

«АН» уже писал, что в последние годы армянских руководителей одобряет французский обком, у которого длинная и местами кровавая колониальная история. Азербайджан опекает не менее исторически кровожадный турецкий султанат. Казалось бы при чем тут Израиль? Однако...

Тель-Авив очень любит играть в геополитические погремушки. Но играть так, что его шаловливые ручонки были бы малозаметны. Вот и игры с Баку израильтяне стараются не афишировать. Бурю негодования у них вызвали попавшие в Wikileaks слова Ильхама Гейдаровича Алиева: «Отношения Азербайджана и Израиля намного глубже, словно айсберг, который скрыт от посторонних глаз». «Кто этого .... чудака за язык тянул», — слова офицера израильской разведки, также оказавшиеся в том же месте Wikileaks.

Зачем нефтеносный Азербайджан технологически прорывному Израилю? Во-первых, именно тем, что нефтеносный. Если верить докладу Управления энергетической информации США, то 40% спроса Израиля на нефть обеспечивает Азербайджан. В ответ Баку активно закупает прорывные еврейские гражданские и военные технологии: ПО для буровых платформ, средства связи и РЭБ, беспилотники, бронетехнику.

Но главной музыкой, которая их связала, была и остается иранская песня песней. У Баку с Тегераном не самые доверительные отношения на свете. У Израиля с ним же тёрки, как у Пугачевой с Ротару. Не на жизнь, а на смерть. Поэтому все средства радиоэлектронной разведки "маде ин Израиль" идут на азербайджано-израильскую границу, где и работают в режиме 24/7/365 дней в году без перерыва на шаббат.

Израиль, конечно, в силу специфики отношений, предпочел бы видеть мирного коллегу. Но тут есть загвоздка в отношениях с Москвой. Так как разборки за территорию, куда Макар телят не гонял, а козы и сами не ходят, это камешек в ботинке Кремля, наши коллеги с берегов Мертвого моря обожают этот камешек активировать, когда им выгодно. Ходить больно, и вытряхнуть невозможно. Так и живем.

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