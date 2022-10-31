Зерно прошло мимо Москвы?

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31 октября 2022, 18:51 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: СС0

Я, как и президент Путин, родился и вырос в рабочем районе. Только не в Ленинграде, а на окраине Москвы. Примерно раз в два-три месяца наш 66-ой квартал дрался в кровь с соседним 95-ым. Зачем, из-за чего дрались - уже и не вспомнишь. Но мы, пацаны 60-70-ых, которым потом предстоял Баграм и Грозный, Душанбе и Сухум, усваивали вместе с разбитым носом и сотрясением мозга простые истины: "Если драки не избежать - бей первым и будь, что будет!", "Не дай себя свалить - затопчат!", "Не доставай нож просто так. Но если достал - бей!"



К чему это я? Просто вспомнилось, когда вечером в воскресенье прочитал новости ТАСС: "В МО РФ заявили, что украинские морские беспилотники при атаке на Севастополь использовали безопасный коридор, а один аппарат мог быть запущен с борта гражданского судна, зафрахтованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины".



И практически сразу после: "Делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Об этом говорится в заявлении представительства всемирной организации в СКЦ". А что Россия? А нас просто уведомили о том, что смертоносные караваны вновь пойдут своим путем: хочет того Москва или нет.



В каком бы состоянии не был бы ЧФ ВМФ РФ, но "немного помешать" проходу иностранных судов по гуманитарному коридору, из зоны которого проводят разведку боем по Севастополю, проблем не составляет. Даже "Калибры" не нужны, вполне можно загнать в порты Одессы эти несчастные 16 зерновозов просто угрожая применить "установки главного калибра". А если не подчинятся, то без всякого "угрожаю" и применить их по назначению. Все равно и сами корпуса, и груз, и команды застрахованы Ллойдом по, вероятно, десятикратному тарифу!



В центре массовой драки читать пацифистские проповеди в стиле Кота Леопольда чревато. Обязательно прилетит беспилотными нунчаками по башке. И затем, уже на больничной койке, как-то бесполезно высказывать озабоченности, созывать Совет Безопасности ООН или писать в Спортлото. Сотрясение мозга обратно не вернешь.

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