Нужно ли блокировать телеграм-ютуб-каналы?

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31 октября 2022, 18:27 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Сейчас от некоторых влиятельных лиц звучат заявления на тему необходимой блокировки американского хостинга YouTube на территории России.



Появились призывы проверять деятельность платформы YouTube, нарушающей российское законодательство. Некоторые эксперты считают, что видеохостинг необходимо заблокировать на территории страны в кратчайшие сроки.



Согласно моим исследованиям и психологическому анализу пришёл к следующим выводам:

1. Объективность восприятия информации россиянами растёт. Большинство россиян научились уже критично относиться ко многим экспертам и ведущим телеграм-каналов и ютуб-каналов.

2. Настало время, когда на основании сравнительного анализа и сопоставления реальности происходящего и информаций, идущих из различных источников, россияне всё чаще и чаще разочаровываются в информациях, которые поступают из зарубежных источников.

3. У большинства россиян в течение 8 месяцев сформировался достаточный уровень критичности и толерантности к поступающей информации из-за рубежа, являющейся частью информационного и манипуляционного влияния на россиян. И чем больше россияне воспринимают эту информацию тем больше разочаровываются в экспертах.

4. Россияне уже осознали, что в телеграм-каналах и ютуб-каналах часто имеет место некое смешение истины с домыслами и неподтвержденными фактами.

5. Немалая часть россиян, в силу своей деловой и актуальной деятельности, изолируется от любых информационных источников, промежуточных домыслов и информационной суеты, выходя из инфоизоляции лишь в случае существенных событий в жизни России.

6. Растет число россиян, которые научились идентифицировать различных популярных российских мигрантов-провокаторов, которые стали внезапно популярными экспертами и ведущими ютуб-телеграм-каналов. Многие известные эксперты и журналисты-мигранты, в стремлении к донатам, измельчали в своей эмоциональности и низкой актуальности своих выступлений по сравнению с былым домиграционным уровнем.



Таким образом, блокировка ютуб-каналов и телеграм-каналов, не рекомендована, так как время работает на то, что у россиян растёт разочарование в восприятии информационных провокаторов и антироссийских экспертов этих каналов.

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