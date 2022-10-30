Настроенных на партнерство с Западом, из политики - вон

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 октября 2022, 14:52 Сергей Платонов,

Бесспорно, прошедший на неделе 20-й съезд КПК для Китая это не рядовое, а очень важное событие. Хотя бы потому, что, согласно его конституции «Коммунистическая партия Китая, ведя за собой народы Китая», руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао, теорией Дэна, а также идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской специфике и более гармоничном обществе. Но нам какое дело. Да и о гармонии кто только не мечтал. А где она? И все же, чтобы не уподобляться герою одной истории, который на вопрос – что он знает о Китае, отвечал: «В Китае все китайцы, император - тоже китаец», присмотримся к решениям съезда более внимательно. А вдруг что-то полезное и для себя обнаружим. Ведь поучиться у страны с историей в 5 тысяч лет, очень даже полезно. Это о ней еще в первой половине 20 века лидер борьбы за независимость Индии Д. Неру писал: «Китайцы самые умные, вежливые и культурные люди в мире…»

Итак, согласно решениям 20 съезда построение социализма - как цель развития на протяжении не менее полвека, остается. Это показывает, что к решению важнейшей для общества задачи правящая партия подходит очень основательно, без спешки. Оснащение армии к 2027 году новейшими видами вооружений должно составить не менее 70 процентов. Съезд поставил задачу сохранения традиционных ценностей китайской культуры добра, справедливости и заявил, что КПК выполнит свою историческую миссию перед нацией по созданию гармоничного общества. Выполнив задачу избавления народа от нищеты, партия поставила задачу в ближайшие годы избавить от бедности не менее 500 миллионов граждан.

Также была оглашена заявка на решение проблемы Тайваня, в том числе силовым путем. И это сигнал как для элиты острова, так и для внешних сил, вынашивающих планы препятствовать объединению Китая.

И чтобы не было препятствий в ходе реализации этих и других судьбоносных задач, съезд вывел из руководства партии всех деятелей, настроенных на консенсус с Америкой и ее союзниками. Избрание Си Генсеком на третий срок (все предшественники Си после Мао правили не более двух сроков), также объясняется как гарантия избранному партией курсу. Для этой же цели произведена замена более 2/3 членов Центрального комитета, 100 процентов членов Центрального Военного комитета, почти всех членов Политбюро и 4 из 7 членов ПК-Постоянного комитета Политбюро, то есть, того руководящего органа, который несет персональную ответственность за реализацию решений съезда.

Как добрые соседи пожелаем почти 100 миллионной партии коммунистов Китая успехов в реализации грандиозных планов, а нам неплохо бы задуматься, во-первых, о том, почему Пекин так упорно следует по пути, начертанному в теории Маркса и Ленина; во-вторых, почему мы, в России, терпим в политике тех, кто никак не могут избавиться от планов на возрождение партнерства с Западом? Неужели снова хотим обрести статус его колонии, как в 90-х годах прошедшего века?

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции