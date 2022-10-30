Армяно-Азербайджанский Иа

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30 октября 2022, 11:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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31 октября движение в Сочи парализует. На саммит в Бочаровом ручье слетятся заклятые друзья: господа Алиев и Пашинян. Наблюдателям обещаны трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна и отдельные беседы Путина с президентами Армении и Азербайджана. Возможно даже поговорят о мирном договоре.



На этом благолепном фоне ребятушки из старушки Европы уже прибывают к новому месту несения нелегкой службы - в Нагорный Карабах. У парней с армейской выправкой будет хорошее прикрытие: "гражданские наблюдатели ЕС". И вряд ли уже что-то можно изменить, французские амбиции победили здравый смысл.



Надо отдать должное нашим геополитическим противникам. Они спокойно и кропотливо приводят своих ставленников на посты руководителей тех регионов, которые им интересны. Это игра в долгую, без фанфар и артиллерии, практически без жертв. Нынешний лидер Армении Пашинян был продвинут армянским лобби во Франции, и это особенно не скрывалось. Франция - ярый противник вступления Турции в ЕС. Анкара поддерживает Баку и Алиева в частности. И при таких раскладах в многострадальном Карабахе мира не будет никогда.



А что Россия? Мы много лет потворствовали обеим сторонам. Мало того - гнали остатки советского оружия и в Ереван, и в Баку. А эти ревниво считали: кому и чего продали больше. В один не прекрасный момент Армения зашла с серьезных финансовых козырей (в нужные руки) и получила свою российскую военную базу в Гюмри. В ответ Азербайджан окончательно "продал душу" Турции. И теперь на армяно-азербайжанском барабане играют все, кому не лень.



Не стоит забывать и об ирано-израильском факторе. "Отношения Азербайджана и Израиля намного глубже, словно айсберг, который скрыт от посторонних глаз". Это так и опровергнутая цитата президента Алиева говорит о многом. Но это тема отдельного материала.



В любой момент, если Парижу (читай, Брюсселю), Тель-Авиву или Анкаре это станет выгодно, они плеснут керосинчика в карабахский костер и Москва поимеет еще одну серьезную головную боль. А пока таким вариантом тот же Ереван шантажирует Кремль. Прямо накануне президентских посиделок в Сочи спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что это «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ из Армении».



По-русски это называется шантаж и переваливание с больной головы на здоровую. Зная как трепетно Москва относится ко всяким новообразованиям типа ОДКБ, армянские руководители постоянно, как Ослик Иа всовывают свою веревочку в пустой горшочек и приговаривает: "Входит и выходит!"



Может быть пора нам перестать играть в песочнице и напомнить нашим братьям из Еревана, что их бюджет зависит не от городу Парижу, а от Москвы. Согласно отчету ЦБ РФ сумма индивидуальных денежных переводов из России в Армению только по официальным каналам составляет более миллиарда долларов ежегодно. А вообще зависимость экономики Армении от денежных переводов составляет минимум 12%, а по оценке международных экспертов и вовсе 25%. И мы вполне можем опорожнить этот медовый горшочек.

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