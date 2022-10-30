«Зерновую сделку» накрыли дроны. И идиоты

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30 октября 2022, 10:56 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: JOEL SAGET / AFP

После атаки на базу ЧФ ВМС России с помощью надводных и воздушных дронов, Москва ожидаемо вышла из "зерновой сделки". Теперь мы будем в роли "вселенского зла" для всего мира. И хотя это десять раз не так, но именно в таком ключе хором будут выступать все западные и восточные СМИ. И это в преддверии саммита G20, на котором тема африканского голода будет ключевой. Интересно, кто так "талантливо" подставил Владимира Путина, который на саммите будет просто обязан отвечать на неудобные вопросы? Нет, все-таки Лавров со своим "д...б" не к тем адресовался.



Под аплодисменты диванных экспертов Россия фактически покидает изначально пустопорожнюю, не имеющую никакого отношения к реальной продовольственной безопасности т.н. "зерновую сделку". Складывается впечатление, что нас сознательно вначале втянули в нее, затем сформировали условия для того, чтобы мы сгоряча (мягко сказал, в реальности как обычно не просчитав последствий в силу неумения) хлопнули дверью и дали необъективный, но вполне информационный повод мировым СМИ "чморить" нас до посинения.



Разберемся по порядку. Специально для "експертов", носящих гордое звание политолог (это сродни современным алхимикам) и абсолютно ни в чем не разбирающимся, понятие "зерновые культуры" включает в себя не только мягкие булочки, которые растут прямо в магазине. Это многие продовольственные культуры, большая часть которых в пищу хомо сапиенсом не употребляется.



Итак, по данным Госстата Незалежной (они, как и российские приведены к мировым нормам) Украина экспортирует 16 основных зерновых и зернобобовых культур. Главные: кукуруза, пшеница и ячмень более 1 млн тонн. Горох, сорго и просо немногим более 100 тыс. тонн. Остальные: нут, фасоль, овес, рожь, рис, чечевица, тритикале, кормовые бобы, гречиха и семена канареечника плавают в районе 10 тысяч тонн.



Главный экспортный украинский товар - запомните политологи - это не пшеница из которой пекут хлеб. Это, вашу дивизию, кукуруза, которая идет на корм скоту! Тут спору нет. В 2020 году Украина контролировала по объему более 15% мирового рынка, а по деньгам заняла 4 место в мире: 27,9 млн тонн на 4,9 млрд. долларов. И больше всего украинской кукурузы покупал Китай - 32,5% на сумму более полутора миллиардов.



Что касается пшеницы, то в 2020 году Украина на мировом рынке заняла 5 место с 3,6 млрд. долларов и долей рынка в 9,2%. В прошедшем сельхозгоду Украина должна была поставить 29 млн. тонн пшеницы. 18 миллионов тонн она отгрузила. Оставшиеся 11 млн. - это всего 4 процента от общемирового потребления в 250 млн тонн. 4 процента! Из-за чего ломаются копья?!



Украинская пшеница никогда не была конкуренткой российской на мировом рынке. Как мы не могли конкурировать с незалежной кукурузой. Поэтому бросание в воздух мужских чепчиков, которые мы наблюдаем в тик-ток-шоу: "Заменим хохлов на рынке зерновых!", признак, скажем так, недостаточности знаний. Хотя я бы повторил фразу Лаврова.

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