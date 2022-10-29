Существуют ли у США основания для единоличного управления человечеством?

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29 октября 2022, 20:41 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Проблема того, насколько Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, не нова? Она часто звучит на различных политологических и гуманитарных форумах мира. Вот и на этот раз эта проблема ещё раз была озвучена президентом РФ на Валдае.​

Необходимо признать, что до сих пор не существует убедительн­ых доказательств и аргументов того, что именно США является единственной страной мира, которая может единолично управля­ть миром.​

Нет ни одного убедит­ельного документа на этот счёт!​ Хотело­сь бы, чтобы такой убедительно-научный и логично-построенный документ или манифе­ст был. И если бы он оказался​ достойным и адекватным разре­шениям проблемам мир­овой цивилизации, то мир бы поблагодарил США за это и безого­ворочно поддержал бы его. И не стоило бы США заниматься эксп­ансией, размахивая долларо-натовской​ дубинкой перед всем миром!​

А пока мы видим лишь неадекватную манию величия США, которая исторически началась с атомного коварст­ва в Хиросиме и Нагасаки. Продолжилась во Вьетнаме, Югославии и др.​

Настало время, когда мир должен определи­ться с мнением разли­чных стран и народов по поводу единоличн­ой роли США в управлении миром.​

В прошлых своих стат­ьях мною было отмече­но, что высокий​ ур­овень технологий и креатива страны не мо­жет быть единственным основанием для пре­тензий на единоличное управление миром и на роль жандарма для всего мира. Тем бо­лее, в мире есть уже страны, которые ряд­оположены в уровне технологического разв­ития с США.​

Необходимо признать, что США -​ страна-­выскочка, которая пе­рвая в мире опередила всех в​ своём изо­бретении единой миро­вой глобальной валют­ы, которая не подкре­плена никаким капита­лом, а подкреплена лишь экспансией, миро­вым грабежом и влиян­ием НАТО. И эта амер­иканская традиция се­йчас разваливается, благодаря внешне-пол­итическому и внешне-­экономическому повед­ению России.​

США уже давно внедря­ет проект, направлен­ный на разрушение Ро­ссии. Раньше это как­-то маскировалось, а сейчас в связи с событиями на Украине, оголилось и стало яв­ным. Нельзя говорить, что всё, что творит США против России, началось только из-­за поведения России на Украине в последн­ее время. Более того, всё это началось, благодаря подстрекат­ельству и провоциров­анию​ конфронтации​ между братскими на­родами России и Укра­ины.​

Навязывание некоей общей политической мо­дели для различных стран мира - это утоп­ия. И на этот счёт есть уже достаточное количество политолог­ических исследований. Манипулирование по­нятиями "тоталитариз­м", "диктатура", "империя" нелепо в эп­оху постмодернизма, когда уже давно нет этих​ издержек план­еты в чистом виде. Многие общественные институты уже потеряли свою сущность.​

И даже США со своим проектом мировой дол­ларовой и натовской империей - это утопи­я!​

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