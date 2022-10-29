Существуют ли у США основания для единоличного управления человечеством?

Проблема того, насколько Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, не нова? Она часто звучит на различных политологических и гуманитарных форумах мира. Вот и на этот раз эта проблема ещё раз была озвучена президентом РФ на Валдае.
Необходимо признать, что до сих пор не существует убедительных доказательств и аргументов того, что именно США является единственной страной мира, которая может единолично управлять миром.
Нет ни одного убедительного документа на этот счёт! Хотелось бы, чтобы такой убедительно-научный и логично-построенный документ или манифест был. И если бы он оказался достойным и адекватным разрешениям проблемам мировой цивилизации, то мир бы поблагодарил США за это и безоговорочно поддержал бы его. И не стоило бы США заниматься экспансией, размахивая долларо-натовской дубинкой перед всем миром!
А пока мы видим лишь неадекватную манию величия США, которая исторически началась с атомного коварства в Хиросиме и Нагасаки. Продолжилась во Вьетнаме, Югославии и др.
Настало время, когда мир должен определиться с мнением различных стран и народов по поводу единоличной роли США в управлении миром.
В прошлых своих статьях мною было отмечено, что высокий уровень технологий и креатива страны не может быть единственным основанием для претензий на единоличное управление миром и на роль жандарма для всего мира. Тем более, в мире есть уже страны, которые рядоположены в уровне технологического развития с США.
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Необходимо признать, что США - страна-выскочка, которая первая в мире опередила всех в своём изобретении единой мировой глобальной валюты, которая не подкреплена никаким капиталом, а подкреплена лишь экспансией, мировым грабежом и влиянием НАТО. И эта американская традиция сейчас разваливается, благодаря внешне-политическому и внешне-экономическому поведению России.
США уже давно внедряет проект, направленный на разрушение России. Раньше это как-то маскировалось, а сейчас в связи с событиями на Украине, оголилось и стало явным. Нельзя говорить, что всё, что творит США против России, началось только из-за поведения России на Украине в последнее время. Более того, всё это началось, благодаря подстрекательству и провоцированию конфронтации между братскими народами России и Украины.
Навязывание некоей общей политической модели для различных стран мира - это утопия. И на этот счёт есть уже достаточное количество политологических исследований. Манипулирование понятиями "тоталитаризм", "диктатура", "империя" нелепо в эпоху постмодернизма, когда уже давно нет этих издержек планеты в чистом виде. Многие общественные институты уже потеряли свою сущность.
И даже США со своим проектом мировой долларовой и натовской империей - это утопия!
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