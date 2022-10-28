Валдай и будущее человечества

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28 октября 2022, 11:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Kremlin.ru

Почти четыре часа президент РФ на Валдае объяснял, почему с доминированием Запада покончено.



«Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. Большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом главное противоречие эпохи», — говорил накануне на Валдайском форуме президент России Владимир Путин. В своей философской речи глава государства отметил, что доминирование Запада закончилось, а впереди — новый миропорядок. Если же договориться не получится, катастрофа грозит всему миру.



У любого выступающего важен не текст выступления, а подтекст и контекст, выводящие на скрытые мотивы выступления и выступающего.

Сейчас будут споры аналитиков именно на этой ниве!

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