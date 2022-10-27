Когда технологический прогресс работает не во благо, а во вред человечеству

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 октября 2022, 15:04 Василий Тресков, журналист

Фото: vk.com

Вопреки здравому смыслу западные цифровые технологии направлены не для Человека, а против Человека, и создаются для уничтожения человечности на планете. Технологический прогресс чипов и полупроводников не созидает, а разрушает разумную жизнь на земле. Достижения научной мысли на космическом уровне используются Пентагоном для разработки все новых видов оружия массового поражения. Там «во благо человеку» массовыми тиражами штампуются радиоактивные снаряды, дроны, ракеты, кассетные бомбы, ядовитые ковиды. Каждый день технологический конвейер смерти уносит в небытие новые человеческие жизни, разрушает цветущие города и села, превращает уцелевших жителей в толпы бездомных.

Но западным стратегам все мало смертей и человеческого горя. Разрабатывают технологии по применению грязных атомных бомб, варварского затопления городов. Бомбы, снаряды, мины с натовской маркировкой взрывают мосты, атомные электростанции, газопроводы, продуктовые склады, фермы, родильные дома вместе с младенцами.

Хищный Запад прожорлив и ненасытен, смачно чмокает, наслаждаясь человеческим горем, как вампир, высасывающий кровь ребенка. Черные клубы дыма горящих городов и сел, нефтехранилищ и атомных электростанций окутали планету, отравляя воздух, делая его непригодным для дыхания, приближая с каждым днем планету к глобальной катастрофе. И никаких астероидов, потопов, землетрясений не надо, чтобы уничтожить цивилизацию. Западные террористы, в результате своей агрессивной глупости, изведут человечество, и самих себя, «грязными бомбами».

Сегодня для здравомыслящих граждан стало очевидным, что идет планомерное истребление славянского генофонда, разрушение европейского экологического баланса, что в целом ведет к разрушению разумной жизни на земле. Они понимают, но боятся заявить об этом вслух, чтобы привлечь разрушителей планеты к судебной ответственности. Потому что любой голос правды там заглушат грязными потоками лжи с применением новейших цифровых технологий.

Средства информационного зомбирования вытравливают в человеке зачатки совести и здравого смысла. Граждане западных стран под давлением новейших технологий деградируют в управляемых биороботов, которые тупо аплодируют фашистским палачам, и «не замечают» их жертв, сотен тысяч людей.

Сегодня европейцами рулят сконструированные новыми технологиями трансгендеры, с чипами вместо души. Они не способны решать экономические и социальные задачи, а могут только разрушать памятники и воевать до победного безумия.

Что ж окажется сильнее Человек разумный и справедливый, вооруженный силой Правды, или безумные палачи, с кастрированной совестью, обвешанные новейшими технологиями для уничтожения Правды и Справедливости? Погибнет ли мир от глобального потопа или от глобальной ненависти – покажет время. Но Человек, с врожденным чувством справедливости и верой в будущее, когда все достижения технологического прогресса будут работать только во благо людей - сдаваться хаймерскому безумию не намерен.

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