Актуальные исторические параллели: вспоминая Карибский кризис

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 октября 2022, 12:01 Павел Никитин

vk.com

Какова вероятность применения Россией ядерного оружия? Ответ на этот будоражащий сегодня всех вопрос прост: чем сложнее положение России на фронтах СВО, тем выше вероятность, что будет применено ядерное оружие.

Запад обвиняет Путина в ядерной риторике, но он лишь однажды, месяц назад, заметил, что использует «все доступные средства» для защиты территории России. По сути он повторил только другими словами сказанное в своем обращении к нации президентом США Америки Джоном Кеннеди в разгар Карибского кризиса в октябре 1962 года. «США готовы к любому развитию» событий», - сказал тогда президент США. И все его верно поняли. Америка готова идти до конца.

Октябрь для России, похоже, нехороший месяц. Ядерный. Конец октября 1962 советские граждане прожили в ожидании начала ядерной войны – тогда случился Карибский кризис. Сегодня, 60 лет спустя, в октябре 2022 года снова только и разговоров: будет ли ядерная война? Сегодняшний кризис считают копией Карибского, но за прошедшие 60 лет многое изменилось. К примеру, во времена Карибского кризиса США обладали бо́льшими военными ресурсами. Ядерных боеголовок у США было в восемь раз больше, чем у СССР. Америка по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) их имелось - 25. 540, у СССР - всего 3.346. Сегодня у России, их больше – 6255 против американских 5500. (Число боеголовок уменьшилось с обеих сторон в результате сокращения ядерного потенциала в период горбачевской перестройки). Изменились и позиции государств на международной арене, их вес в мире. Если раньше американцам стоило где-то проявить слабину, там тут власть брали коммунисты. Из-за чего американцы то и дело ввязывались в войны, такие как в Корее, Вьетнаме. Сегодня обратная картина: там, где преемник СССР - Россия проявляет слабость, ее теснит НАТО. Например, в Европе. США уже долгое время участвуют в масштабном противостоянии с Россией на европейском континенте. Здесь в качестве наконечника против России используется Украина, которой Америка оказывает всестороннюю военно-техническую и иную поддержку. Когда-то мы столь же усердно поддерживали Кубу. И даже тайно разместили там ракеты с ядерными боеголовками, чтобы обеспечить безопасность своего союзника.

Наши говорили, что ни одна бомба не упадет на США, что ядерное оружие будет применено только в ответ на агрессию. Но американцев это не устраивало. Казалось вот-вот начнется ядерный Армагеддон. Однако Хрущев, нашел в себе силы в день кульминации Карибского кризиса в ночь с 27 на 28 октября трезво оценить ситуацию, поверить, что Америка во имя своего спасения и впрямь готова «к любому развитию событий». И отступил. Руководство Кубы и Китая в своих гневных письмах расценили действия советского руководителя как предательство. «Вывод ракет был ответной уступкой СССР, необходимой для предотвращения ядерной войны, в результате которой Куба бы перестала существовать», - холодно заметил на это Хрущев. У себя на родине, Хрущеву тоже досталось. Несмотря на то, что СССР был услышан - американцы в ответ на вывод ядерных ракет с Кубы отказались от идеи военного захвата острова и убрали ракеты с ядерными боеголовками из приграничной с Россией Турции - Никиту Хрущева ровно через два года в октябре 1964 года свергли. Заговорщики поставили в вину среди прочего Хрущеву и размещение ракет на Кубе, заявив, что своими авантюрными действиями в 1962 году он «поставил мир на грань ядерной войны»!

Актуальность параллелей с Карибским кризисом впечатляет. Политологи считают, что стремление Хрущева жестко противостоять Америке стало самым опасным моментом в истории человечества, когда шанс начала ядерной войны был велик, как никогда. Разве это не про наше время? Разве это не про нас? Разве стремление Путина жестко противостоять США в стремлении подмять Россию, выступающую против однополярного мира, не стало самым опасным моментом за последние 60 лет в истории человечества, когда риск ядерной войны стал чрезвычайно велик? Еще как! НАТО и Россия даже обменялись учениями ядерных сил. Североатлантический альянс буквально на днях провел учения Steadfast noon («Непоколебимый полдень»), а Москва – «Гром». Помните, Хрущева обвинили в «безрассудном авантюризме», хотя в запуске эскалации вина лежала на американской стороне. Разве это не про нас? Разве не про наше время? Разве это не про Путина? Разве его сегодня не обвиняют в том, что, начав СВО, он поступил опрометчиво, хотя главными виновниками столкновения РФ и Украины конечно, являются США, которые, начиная со времени распада СССР стали использовать республику в качестве плацдарма против России? Вовсе не Путин, а Запад перечеркнул мирные Минские соглашения! Зачем все валить на Путина?

В 1962 году у Америки не было иного выхода, как идти до конца. У СССР тогда имелось больше вариантов для политического маневра, он мог отступить, ничего при том не теряя. Россия и США сегодня поменялись ролями. Возвращением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия сожгла себе все мосты к отступлению. Капитуляция для России в новых условиях невозможна, она явится не только величайшим позором (вчера торжественно принимали регионы в РФ, а сегодня уже возвращаем?!), но и крахом России, подобным краху СССР. Наше положение сегодня верно передает надпись на Вечном камне из русской сказки: «Направо пойдешь - коня потеряешь, налево пойдешь - голову сложишь, прямо пойдешь– победишь, а не победишь – и голову сложишь, и коня потеряешь».

Странно, что Запад не понимает схожести сегодняшнего положения России, с положением США в 1962 году Байден то и дело раззадоривает Путина громкими, подчас оскорбительными заявлениями. Россия берется в кольцо. НАТО разворачивает дополнительные воинские подразделения на западных, северных и южных границах России - к примеру, в Румынии, куда переброшена многотысячная десантная дивизия. Ее командующий успел даже уже заявить, что десантники «изготовились к боям на Украине». Другой действующий генерал американской армии анонсирует в СМИ новые атаки на Крымский мост: «Если получилось нанести удар, то нужно повторить». ПАСЕ принимает резолюцию, в которой объявляет режим РФ террористическим. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявляет: «Шестой (!) транш европейской военной помощи Киеву составит 500 миллионов евро, а совокупный объем военной помощи - 3,1 миллиарда евро». Для чего все это? Для того, чтобы навязать русским ощущение, что решений у них, кроме ядерных, нет? Или ставка сделана на испуг, на то, что в России свергнут Путина, и все изменится? Но Россия будет добиваться победы и без Путина, биться за нее «всеми имеющимися средствами». Русские страшатся поражения на Украине, ведь капитуляция повлечет за собой превращение русских в людей второго сорта - пугающим примером тому служит история отношений к русским со стороны властей Украины. Даже противники СВО и те осознают это. А уж новые российские регионы никогда не согласятся вернуться на Украину, для них это верная смерть, лучше уж сразу в петлю.

Похоже, Запад опьянен последними военными неудачами России. Многие, кажется, там решили, что Россия уже проиграла, что осталось лишь ее добить. Но курс Запада на эскалацию войны на Украине не способствует исключению сценария применения ядерного оружия, напротив – он многократно увеличивает вероятность такого развития событий. Запад азартно загоняет Россию в угол, не понимая, что из этого угла не будет хорошего выхода ни для кого.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции