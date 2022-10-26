Кролик, которого нет, или как Правительство МО деньги раздает

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26 октября 2022, 09:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Все-таки хорошо, когда большое начальство ведет свои телеграм-каналы! Как много нового, например, мы узнали в последнее время о творческой личности Дмитрия Медведева, его русофильстве и антизападничестве. Вот уж, никогда бы и не подумал.

Регулярно почитываю и канал политолога, вице-премьера правительства Московской области, отвечающего за сельское хозяйство (так бывает!) Георгия Филимонова. Если за окном мерзкая осенняя погода, то сразу начинаю пролистывать канал вице, там только светлые солнечные новости!

"В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели конкурс по выделению грантов в поддержку племенного животноводства. По итогам конкурса на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных направленно 50 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета и бюджета Московской области. Во время конкурса оценивали результаты работы за минувший год. Размер суммы зависел от объемов поголовья, которое есть у организации.

В этом году гранты получили:

«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» - на развитие племенного птицеводства и молочного скотоводства; «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева» - на изыскания в сфере племенного кролиководства; «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») - для развития племенного молочного скотоводства".

Вначале возрадовался: помогает власть науке, не забывает сирую! Достойные институты! Например, птицеводства. Там академик Фисинин рулил. С мясом птицы все в порядке в стране. Институт "Вильямса". Академик Владимир Косолапов возглавляет - достойнейшей ученый.

А вот о кроликах споткнулся. Как так: название есть, но института как научной единицы нет. А деньги дали. Загадка! На что? Зачем?

О бедных кроликах мы в "АН" писали много раз. Самый нашумевший материал назывался "Умри, кролик, умри!". Легко ищется любым поисковиком. Вкратце речь идет о том, что назначенный с подачи чиновника из Миннауки Багирова новый директор института Косовский то ли из-за некомпетентности, то ли сознательно буквально за пару лет царствования загубил все племенное стадо кроликов. Этакий концлагерь устроил. Голодомор и холодомор.

Писали мы и о том, что каким-то образом выбранный член-корром РАН директор (знаем каким, но согласно закону рассказывать чревато), директор или гений, или вор интеллектуальной собственности. Так за полгода директорства, практически собственными руками, смог вывести трехпородного мясного кролика. Так быстро кролики не родятся, но у Косовского получилось как-то не просто заставить их родить, но и патент вопреки здравому смыслу получить. И в суде выиграть! Вот, что животворящая поддержка чиновника Багирова значит! (Подробнее об этом процессе "кафки" см. материал "Сказ о том, как российский суд кроликов делил").

А теперь ещё и деньжат с федерального и регионального уровня отсыпали. Отныне за "племенное маточное кролиководство" я спокоен: "Видишь суслика? Нет! Я тоже нет, но он есть!" С деньгами же все будет, как с медом: "Деньги очень странный предмет. Вот они есть. И тут же их нет!"

Нет, конечно, можно сказать, что это клевета клевет и всяческая клевета. Но вот проблема. Столь скорые на расправу директора и чиновники, когда их действительно оскорбляют, в суды после нескольких публикаций не побежали, про честь и достоинство ущемленные не вспомнили, даже не предложили поговорить с автором по-мужски. Видимо, понимают, что есть и доказательства, и свидетели. Да и письмо сотрудников на имя Председателя КГБ, простите, ФСБ РФ Бортникова в редакции есть. А с такими письмами не шутят.

Я понимаю, что вице-премьер Филимонов как политолог и не должен разбираться в сельскохозяйственных научных вопросах. Но кто-то же ему готовил документы на подпись. Может быть Георгию Юрьевичу вспомнить навыки боевых единоборств и спросить подчиненных прямо: "Пошто меня и губернатора под цугундер подводите, пи-пи-пи?" А в следующий раз попросить помощников почитать архив "АН". Или позвонить в редакцию: поможем, подскажем, посоветуем.

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