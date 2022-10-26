Череда блефа Илона Маска нескончаема

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26 октября 2022, 08:31 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Американский предприниматель​ Илон Маск​ заявил, что планирует в​ пятницу, 28​ октября, закрыть сделку по​ покупке компании «Твиттер». Об​ этом сегодня сообщило​ Bloomberg​ со​ ссылкой на​ источники.

Маск сделал такое заявление в​ ходе видеоконференции Маска с​ банкирами, заинтересованными в​ заключении сделки.

Напомним, в​ апреле руководство «Твиттера» объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $​ 44 миллиарда. В​ мае предприниматель заявил, что пытается получить от​ компании подтверждение того, что фейковые и​ применяемые для рассылки спама учетные записи составляют менее 5% их​ общего числа. Таких сведений ему не​ предоставили, и​ в​ июле юристы Маска уведомили компанию об​ отказе от​ покупки. 4​ октября Bloomberg сообщил, что Маск решил возобновить сделку и​ приобрести «Твиттер» по​ изначальной цене.

Вот мои размышления на этот счёт.

Во всём этом заложена игроманическая и блефоманическая сущность Илона Маска. Мало кто знает, что он вечный игрок на ставки. Хорошо и мощно играл в крипты, задавая им всяческие тренды. И твиттер хотел покупать только под формирование и влияние на лохов пирамидальных криптов.

Увы! Мировой рынок уже иной! Да и ставки делать во времена трансформации миропорядка всё сложнее и сложнее!

Кстати, это последнее заявление о закрытии сделки о покупке твиттера, вероятнее всего, является ещё не последним действием в череде блефа, понтов и игре этого известного мирового затейника всяческих новых​ "перспективных" направлений, которые якобы должны были связаны с миролюбием​ и борьбой за чистую экологию планеты, а оказались обыкновенными замаскированными пентагоновскими проектами. Последние события, произошедшие в течении восьми месяцев, всё это высветили.

В наказание за эту череду блефа Илона Маска вокруг Твиттера уже идёт следствие против него.​

При этом необходимо отметить, что Маск окажется главной силой в главном конфликте мира. Это будет конфликт и борьба технологий.​

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