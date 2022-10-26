Череда блефа Илона Маска нескончаема

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании «Твиттер». Об этом сегодня сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Маск сделал такое заявление в ходе видеоконференции Маска с банкирами, заинтересованными в заключении сделки.
Напомним, в апреле руководство «Твиттера» объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $ 44 миллиарда. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании подтверждение того, что фейковые и применяемые для рассылки спама учетные записи составляют менее 5% их общего числа. Таких сведений ему не предоставили, и в июле юристы Маска уведомили компанию об отказе от покупки. 4 октября Bloomberg сообщил, что Маск решил возобновить сделку и приобрести «Твиттер» по изначальной цене.
Вот мои размышления на этот счёт.
Во всём этом заложена игроманическая и блефоманическая сущность Илона Маска. Мало кто знает, что он вечный игрок на ставки. Хорошо и мощно играл в крипты, задавая им всяческие тренды. И твиттер хотел покупать только под формирование и влияние на лохов пирамидальных криптов.
Увы! Мировой рынок уже иной! Да и ставки делать во времена трансформации миропорядка всё сложнее и сложнее!
Кстати, это последнее заявление о закрытии сделки о покупке твиттера, вероятнее всего, является ещё не последним действием в череде блефа, понтов и игре этого известного мирового затейника всяческих новых "перспективных" направлений, которые якобы должны были связаны с миролюбием и борьбой за чистую экологию планеты, а оказались обыкновенными замаскированными пентагоновскими проектами. Последние события, произошедшие в течении восьми месяцев, всё это высветили.
В наказание за эту череду блефа Илона Маска вокруг Твиттера уже идёт следствие против него.
При этом необходимо отметить, что Маск окажется главной силой в главном конфликте мира. Это будет конфликт и борьба технологий.
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