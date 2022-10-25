Индус - премьер-министр Великобритании? Еще лет 10 назад это казалось анекдотом

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 октября 2022, 18:48 Источник: Дмитрий Михайлин

Это как-то очень правильно, очень вовремя - выходец из бывшей колонии встает во главе метрополии (ну, почти во главе). Он же прям настоящий индус, и жена у него такая же.

И это хорошо вписывается в тренд борьбы с неоколониализмом, которую ведем, в частности, мы.

А особенно забавно станет, если Байден двинет кони и президентом США станет вице Камала Харрис. Там все этнически сложно, но основные корни тоже из Индии.

И вот только не надо про плавильный котел - типа, там все британцы и все американцы. Нет. Практика доказывает, что нет. Индус остается индусом, англичанин - англичанином, таджик - таджиком. Никакой плавильный котел окончательно не переплавит менталитет. За исключением русского - но у нас совсем другая стратегия: мы никого не переплавляем, а создаем много частностей - в общем. Татарин остается татарином, но при этом является еще и русским.

В общем, я рад новому британскому премьеру. Надеюсь, нам с ним не придется воевать.

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