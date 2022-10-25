Байден не произвел впечатления на кронпринца Саудовской Аравии

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25 октября 2022, 11:38 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Президент США Джо Байден, Yuri Gripas / globallookpress.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд усомнился в умственных способностях президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Wall Street Journal.



Издание пишет, что кронпринц в беседе со своими советниками заявил, что американский лидер «не произвел на него впечатления» еще в то время, когда являлся вице-президентом в администрации экс-президента США Барака Обамы.



Согласно статье, кронпринц заявил только о том, что Байден «не произвел на него впечатления». Заявления кронпринца об умственных способностях в данной статье не представлено. Не подставляют ли СМИ таким образом кронпринца? Не является ли это провокацией против самого кронпринца?

Недоработка!



СМИ не набрались воли доработать и убедить читателей всего мира об истинном состоянии умственных способностей Байдена.



Всё это, на мой взгляд, говорит о предстоящих трансформациях в отношениях Саудовской Аравии и США.

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