Почему Гарри Каспаров уступает в социальном интеллекте Илону Маску

Американский миллиардер Илон Маск назвал придурком шахматиста и политика Гарри Каспарова*, который раскритиковал его мирный план между Россией и Украиной.
Каспаров* в интервью CNBC осудил инициативы главы Tesla. «Почему люди, сидящие в комфортных особняках в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?» — заявил он.
Маск на это высказывание ответил резко. «Хотя Каспаров* в самом деле играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — написал бизнесмен в «Твиттере».
Напомним, 3 октября Маск сказал, что для достижения мира на Украине необходимо сохранить Крым в составе России и повторно провести референдумы под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.
Вот мои размышления на этот счёт.
Необходимо различать узко-логический интеллект (шахматный, научный, технологический и т п.) от социального интеллекта. Часто сильные шахматисты, владея мастерством шахматных комбинаций, не имеют навыков социально-комбинационного и социального интеллекта. Они не могут прогнозировать развития социальной системы и личности. Поэтому не имеют навыков эффективного поведения в обществе, основанного на знаниях мотивов и эмоций личности и социальной группы. Всё это основание успешной деятельности любого руководителя, в частности, политического деятеля. Гарри Каспаров претендует на роль политического деятеля. Мой психологический анализ его деятельности и различных интервью показал, что между его шахматным интеллектом и социальным интеллектом зияет пропасть. Поэтому вполне понятно почему Илон Маск так эмоционально оценил великого шахматиста, назвав его придурком. Илом Маск, как ведущий мировой блеформан и предприниматель, имеет достаточно высокий социальный интеллект, не сравнимый с социальным интеллектом Гарри Каспарова. Маск - крупнейший американский руководитель. Это факт!
То, что Маск говорит об Украине и России связано с его скрытыми мотивами не потерять свой бизнес на основе возмущения на экономику США, в силу современной ситуации.
*Каспаров - иноагент, в Российской Федерации.
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