Олег Дерипаска надеется на Запад?

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2022, 18:20

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В сентябре Минюст США обвинил российского бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении и обходе персональных американских санкций, а позже отклонил его апелляцию с требованием снять санкции. В свою очередь, бывший глава «Русала», ранее отдавший контроль над своими ключевыми активами американцам, подал иск против «Интерроса» и Владимира Потанина. В этой истории угрозы российской экономике Дерипаску явно не интересуют: он пытается заручиться поддержкой американского бизнеса и выглядеть защитником интересов заокеанских акционеров.



Ранее олигарх отметился весьма резкой критикой в отношении действий российских властей в сфере экономической политики, включая нелестные отзывы о деятельности Центробанка РФ. Теперь же он подает иск в Лондонский суд на партнера по «Норникелю». При этом он прекрасно понимает, что Владимир Потанин из-за санкционных ограничений не сможет там присутствовать. По той же причине Потанин даже не сможет нанять себе там адвокатов. Но на это расчёт и сделан. Дерипаска понимает, что основания для иска беспочвенны, а вот «подпортить кровь» Потанину он может. Только при этом хуже становится самой компании, интересами которой Дерипаска всегда прикрывается.



Известно, что уже год назад зарубежные активы «Интерроса» были переведены под российскую юрисдикцию. Если бы Дерипаску на самом деле интересовали чисто денежные вопросы, он мог бы обратиться в российский суд. Похоже, что его цель заключается в том, чтобы на фоне санкций обелить свою репутацию перед Западом. В таком случае «Норникель» снова становится разменной монетой Дерипаски. Бизнесмен пытается улучшить свое положение в США на фоне расследования против себя в этой стране, и с помощью суда хочет заручиться поддержкой американских финансовых институтов, которые являются основными зарубежными держателями акций Норильского никеля.



«Подавая иск против Потанина «Русал» оказывает на него давление, чтобы заключить новое акционерное соглашение на выгодных для компании условиях. А что касается самого иска и претензий к «Норильскому никелю», то, мне кажется, они недостаточно обоснованы. «Норильский никель» остается одной из любимых на фондовом рынке бумаг среди инвесторов. Это социально ориентированная, прибыльная компания, – прокомментировал в эфире РБК ТВ ситуацию инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Он так же подчеркнул, что «Великобритания одна из наиболее недружественных России юрисдикций, и, странно, что вопрос российских активов будет решаться именно в Лондоне. Ну и также непонятно, как Потанин будет защищаться в суде Лондона, так как он находится под санкциями. <...> Дела в суде Лондона рассматриваются не скоро, это может занять и несколько месяцев, но, естественно, пока суд не рассмотрит суть этого вопроса, то вопрос о новом соглашении тоже подвисает. Но я думаю, что обе стороны - и «Русал» и «Норникель» могут решить вопрос путем компромиссов и договориться о новом акционерном соглашении и тогда иск может быть отозван».



Хаотичные действия Дерипаски давно вызывают вопросы. Можно вспомнить расследование журналистов газеты «The Moscow Times», где говорилось о том, как во время последних выборов в России с предприятий «Русала» и «En+» из разных концов страны Дерипаска свез в Москву около 11 тысяч (!) человек на конференцию, посвященную различным отвлеченным темам – от семейных ценностей до геополитики, потратив на это действо немало средств. Большинство участников конференции были, что называется «не в теме», в чем они честно признавались. При этом жили участники форума в дорогих четырехзвездочных отелях. Они слушали выступление самого Олега Дерипаски со сцены, даже не подозревая, что является реальной целью их вояжа в Москву. Журналисты «The Moscow Times» высказали предположение, что эти люди по сигналу олигарха должны были выйти на провластный митинг, но он почему-то не состоялся. Может потому, что митинг должен был на самом деле стать не таким уж и провластным, просто итоги выборов оказались таковы, что оппозиции оказалось просто бессмысленно, невозможно их оспаривать? Или же все эти факты в совокупности говорят о крайней неуверенности олигарха?





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