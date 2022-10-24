Биполярное расстройство мира

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24 октября 2022, 15:00 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

20-ый съезд КПК наши аналитики, эксперты и прочие пикейные жилеты уже разглядели под молекулярным микроскопом. Но, как ни странно, некоторые речи нашего лучшего друга и практически союзника по антизападной коалиции китайского товарища Си отчего-то проскочили мимо наших телекамер. А именно он впервые со столь высокой трибуны заявил, что никакого столь любимого родными СМИшными березками многополярного мира не существует в природе.

Существует мир биполярный: США и Китай, Китай и США, Арктика и Антарктида, Антарктида и Арктика. Третьего не дано. Аминь! И именно эти два монстра должны взять на себя ответственность за судьбы мира. Именно им предстоит в ближайшем столетии нести на себе тяжкое бремя белого человека, несущего разумное, доброе, вечное в этот безумный мир. Наказывать и поощрять, учить и воспитывать, подавать пример и заставлять отжиматься.

Скорее всего, именно поэтому старательно не заметили. Слова о биполярности идут несколько вразрез с нашими договорами о добрососедстве и декларациями о том, что полюсов силы на планете не два, а немного больше (многополюсность и многополярность как квадратный многочлен!). А если вспомнить ещё и совместное заявление «О международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» от 4 февраля 2022 года, то совсем Си берега попутал!

Слова Си означают, что наш союз, конечно, стратегический, партнерский и дружеский, но Китай уже вырос из памперсов и готов всерьез пободаться за мировую корону. Новость, надо сказать, так себе. Почему-то в некоторых кругах нашего политбомонда до сих пор Китай называют "Пекинским федеральным округом". Сам слышал.

Несколько лет назад один депутат, занимающийся международными отношениями, в телешоу серьезно утверждал, что в Поднебесной нет ни пенсий, ни соцзащиты. Между тем, на 20-ом съезде было заявлено, что более 90 процентов граждан Китая имеют аналоги наших социальных полисов. А это не 140 миллионов, это раз в 8-9 больше!

Всему этому китайскому безобразию есть простое объяснение. Его, кстати, озвучил и Председатель Си. А именно: "Китай всегда действовал и будет действовать исходя из своих национальных интересов". Пекину сегодня выгодно дружить с нами - будет. Завтра саудиты предложат нефть подешевле, значит, подпишет соглашение о добрососедстве с шейхами и королями. И неважно, что никакого соседства нет и в помине. Это можно называть прагматизмом. Можно по другому. Но Пекин пока просто следует мировым правилам игры: "У Англии нет вечных друзей, у Англии есть вечные интересы". А вот, что будет, когда он начнет писать правила для большой игры...

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