Санкции США против России - это провокация

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24 октября 2022, 08:41 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Постмодернистская среда такова, что есть условия для анонимных воздействий и трудно определить автора.

Исторически США и Запад намного больше занимались провокациями. И вообще авторы этой среды - эпохи постмодернизма и извращений являются США (Жан Бодрийяр). Сами технологии создают условия и возможности для этого. Это обратная сторона развития технологий.

​ Поэтому переиграть нам США и Запад будет не просто!

Неужели, мы будем кровью решать эту проблему, а не переигрывать?​ Проблему решать только кровью нелепо в такую эпоху игр, извращений и провокаций!​

Илон Маск, по сути, уже ведёт бескровно войну и делает свой ключевой вклад с помощью концепций технологического влияния. От него может быть будет зависеть исход. Илон Маск, по-видимому, планирует поднять технологии на высший уровень, а это поднимет уровень технологии провокаций и влияния.​

​ Умеет ли Россия​ ​ заниматься встречными провокациями? Провокации - это инструмент, это манипуляции. Если мы это не умеем делать в ответ, то выиграть США и Запад будет сложнее.​

​ В провокации очень важен аспект формирования провоцирующих действий. Это игра и манипуляции. Провокационные действия и приёмы, например, в единоборстве, это мастерство. В политике и войне это тоже мастерство. Провокации нужно оценивать объективно, не только с точки зрения жертвы провокации. Исторически всегда были встречные провокации на вражеские провокации. Только мы их обозначали в своей системе координат не словом "провокация".​

​ Провокационные проекты - это высший пилотаж мировой и внешней политики.​

При этом необходимо помнить, что лидер и рассадник мировых провокаций​ сами​ США.​

Лидерами​ экономических провокаций на фондовом рынке являются также США. Один Сорос многое значил.​

Могут ли сами санкции быть провокацией против России?​

В санкциях​ много опосредованности​ и прокси-воздействий, где субъектом санкций уже не является США. США через глобальный доллар, влияют из-под тишка на мир. Там много скрытого. Есть открытая часть, а есть опосредованная. Сама Украина является инструментом провокации против России. И этот инструмент в руках США.​

Россия - жертва мирового буллинга. А​ в буллинге самое опасное - скрытый вредитель репутации субъекта. Главный виновник часто маскируется.​

Когда субъекта сначала подсаживают на доверие и ценности, а потом лишают капиталов,​ это и есть провокация! Россия -​ жертва провокации!​ США сработали хитро, манипулятивно и скрытно! США умеют обделывать свои провокационные дела.

Провокации это не только разрушение. Это любой вред разных сфер и качеств!​

Мастерство провокации определяется уровнем и реализацией скрытых от врага мотивов.

​ Есть открытый агрессивный акт! Есть провокационный акт.​

В агрессивном акте главное последствия. В провокационном акте есть иные цели. Там идёт провоцирование на нечто не явленного!

В агрессивном акте открытое воздействие - эксплуатация и подчинение.​

В провокации имеет место скрытое воздействие - манипуляция.​

Хотя последствия могут быть одинаковыми.​

Таким образом, последствия не критерий разницы провокации и агрессивного открытого акта (эксплуатации и др.)

При провокации главное спровоцировать нужные реакции и процессы.​

Американские санкции против России стали манипуляцией, то есть, инструментом для неких целей. Санкции не самоцель.​

К тому же я имею в виду ту часть санкций против нас, которые ведутся опосредовано через иных международных субъектов, которых США провоцируют против нас.​

Назначение санкций это лишь часть проекта. Их реализация через международных субъектов, которые по-разному реагируют - это иное.

Реализация санкций требует манипуляций международными субъектами.

Несмотря на то, что санкции США открыты, истинные мотивы США знают только они сами. Позднее и мы узнаем.

В манипуляции есть последний этап - жертва осознаёт, что она жертва манипуляции. Беспредел это уже оценка жертвой того, что произошло.​

Следовательно, необходимо​ признать, что санкции США оказались заключительной манипуляцией в череде манипуляций, которые происходили до санкций США против России.​

Таким образом, от США можно и впредь ждать потоки провокаций, так как они являются органической частью деструктивной внешнеполитической сущности США. И неважно на каком уровне​ эти провокации могут быть. Поэтому вероятность ядерной провокации со стороны США​ высока.​

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