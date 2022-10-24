Санкции США против России - это провокация

Постмодернистская среда такова, что есть условия для анонимных воздействий и трудно определить автора.
Исторически США и Запад намного больше занимались провокациями. И вообще авторы этой среды - эпохи постмодернизма и извращений являются США (Жан Бодрийяр). Сами технологии создают условия и возможности для этого. Это обратная сторона развития технологий.
Поэтому переиграть нам США и Запад будет не просто!
Неужели, мы будем кровью решать эту проблему, а не переигрывать? Проблему решать только кровью нелепо в такую эпоху игр, извращений и провокаций!
Илон Маск, по сути, уже ведёт бескровно войну и делает свой ключевой вклад с помощью концепций технологического влияния. От него может быть будет зависеть исход. Илон Маск, по-видимому, планирует поднять технологии на высший уровень, а это поднимет уровень технологии провокаций и влияния.
Умеет ли Россия заниматься встречными провокациями? Провокации - это инструмент, это манипуляции. Если мы это не умеем делать в ответ, то выиграть США и Запад будет сложнее.
В провокации очень важен аспект формирования провоцирующих действий. Это игра и манипуляции. Провокационные действия и приёмы, например, в единоборстве, это мастерство. В политике и войне это тоже мастерство. Провокации нужно оценивать объективно, не только с точки зрения жертвы провокации. Исторически всегда были встречные провокации на вражеские провокации. Только мы их обозначали в своей системе координат не словом "провокация".
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Провокационные проекты - это высший пилотаж мировой и внешней политики.
При этом необходимо помнить, что лидер и рассадник мировых провокаций сами США.
Лидерами экономических провокаций на фондовом рынке являются также США. Один Сорос многое значил.
Могут ли сами санкции быть провокацией против России?
В санкциях много опосредованности и прокси-воздействий, где субъектом санкций уже не является США. США через глобальный доллар, влияют из-под тишка на мир. Там много скрытого. Есть открытая часть, а есть опосредованная. Сама Украина является инструментом провокации против России. И этот инструмент в руках США.
Россия - жертва мирового буллинга. А в буллинге самое опасное - скрытый вредитель репутации субъекта. Главный виновник часто маскируется.
Когда субъекта сначала подсаживают на доверие и ценности, а потом лишают капиталов, это и есть провокация! Россия - жертва провокации! США сработали хитро, манипулятивно и скрытно! США умеют обделывать свои провокационные дела.
Провокации это не только разрушение. Это любой вред разных сфер и качеств!
Мастерство провокации определяется уровнем и реализацией скрытых от врага мотивов.
Есть открытый агрессивный акт! Есть провокационный акт.
В агрессивном акте главное последствия. В провокационном акте есть иные цели. Там идёт провоцирование на нечто не явленного!
В агрессивном акте открытое воздействие - эксплуатация и подчинение.
В провокации имеет место скрытое воздействие - манипуляция.
Хотя последствия могут быть одинаковыми.
Таким образом, последствия не критерий разницы провокации и агрессивного открытого акта (эксплуатации и др.)
При провокации главное спровоцировать нужные реакции и процессы.
Американские санкции против России стали манипуляцией, то есть, инструментом для неких целей. Санкции не самоцель.
К тому же я имею в виду ту часть санкций против нас, которые ведутся опосредовано через иных международных субъектов, которых США провоцируют против нас.
Назначение санкций это лишь часть проекта. Их реализация через международных субъектов, которые по-разному реагируют - это иное.
Реализация санкций требует манипуляций международными субъектами.
Несмотря на то, что санкции США открыты, истинные мотивы США знают только они сами. Позднее и мы узнаем.
В манипуляции есть последний этап - жертва осознаёт, что она жертва манипуляции. Беспредел это уже оценка жертвой того, что произошло.
Следовательно, необходимо признать, что санкции США оказались заключительной манипуляцией в череде манипуляций, которые происходили до санкций США против России.
Таким образом, от США можно и впредь ждать потоки провокаций, так как они являются органической частью деструктивной внешнеполитической сущности США. И неважно на каком уровне эти провокации могут быть. Поэтому вероятность ядерной провокации со стороны США высока.
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