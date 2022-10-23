Иппон великого борца Си

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 октября 2022, 12:45 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

"Не бойтесь бороться, не бойтесь побеждать, закопайте головы и усердно работайте. Будьте полны решимости продолжать продвигаться вперед!" Эти поистине замечательные слова принадлежат неизвестному референту, который написал речи для выступления новому старому Председателю КНР, а также начальнику КПК и НОАК КНР товарищу Си Цзиньпиню. Хотя совершено не исключено, что написал их сам лично товарищ Си. Как говорят коллеги из правительственного пула, несгибаемый глава Китая бумажками или суфлерами практически не пользуется.

20-ый съезд КПК просто не мог обойтись без сравнения с 20-ым съездом КПСС. И сравнение тут не в пользу последнего. Китайские коммунисты были нацелены вперед, простите, в светлое будущее. В то время как кучка шакалов почти семьдесят лет назад грызла мертвого льва, заложив основы сегодняшнего безумия в стране и мире. Но не будем о грустном.

Итак, 20-ый съезд КПК единогласно решил не менять на исторической переправе возницу. Си Цзиньпинь сохранит как минимум еще на 5 лет три высших поста в государстве: главы Китая, Генсека КПК, Верховного главнокомандующего армией и флотом. При этом пост Генсека ставится, скажем так, основополагающим. Съезд единогласно принял поправки в Устав КПК, расширяющие полномочия партии и, естественно, ее Генерального секретаря до божественного уровня. "Партия цементирует нацию. Без партии не будет Китая!" - фактически провозгласил товарищ Си. Нам, гражданам великой страны, сиё очень знакомо.

Си Цзиньпин, как Главковерх, в самое ближайшее время, вероятно, примет на себя тяжесть решения тайваньского вопроса. Правда, только убедившись, что поддерживать демократию в Синьбэи коварное НАТО будет только поставками вооружения и, максимум, инструкторов из состава ЧВК. В любом случае, легкой прогулки НОАК ждать не приходится, и начнут решать свой тайваньский вопрос в Пекине только тогда, когда будут полностью уверены в быстрой победе.

В такой ситуации менять возницу действительно глупо. Но вот лошадей поняли достаточно. Обновлен состав Постоянного комитета Политбюро, ЦК партии, Центрального Военного Совета. Поменяли начальника Генштаба и министра обороны. Имена приводить смысла нет, пусть китаисты ломают себе головы.

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