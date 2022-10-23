Неопределённость опасной стихии

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23 октября 2022, 12:03 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Власти Украины готовят на​ территории своей страны провокацию, которая связана с​ подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Об​ этом пишет​ РИА «Новости»​ со​ ссылкой на​ заслуживающие доверия источники в​ нескольких странах, в​ том числе на​ Украине.

Отмечается, что после случившегося Киев хочет обвинить Россию в​ том, что она якобы применила оружие массового уничтожения во​ время спецоперации, и​ тем самым «запустить в​ мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на​ подрыв доверия к​ Москве».

Со​ ссылкой на​ информацию источников агентство пишет, что Киев под руководством западных кураторов уже приступил к​ практической реализации данного плана.​

Ссылка на заслуживающие доверия источники... Неопределённость источника... Вот такая опасная для всего мира анонимность.

Всё будет неопределённым...

Бомба будет неопределённой ...

Авторов бед человечества не будет. Автор умер!

Такова эпоха постмодернизма. Такова эпоха культуры катастрофы...

У смертельной стихии не будет автора! Это​ культура катастрофы, "воспетая" уже давно в рамках постмодернистской философии.

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