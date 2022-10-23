Исторические параллели: Кубинский кризис - можно ли поймать сразу трех зайцев​

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 октября 2022, 11:55 Сергей Платонов,

СМИ и ТВ переполнены материалами о 60-летии Кубинского (Карибского) кризиса. Размещением на Кубе баллистических ракет с ядерными боеголовками и более 40 тысяч воинского контингента в октябре 1962 года (операция «Анадырь») советский руководитель Никита Хрущев возжелал убить одним «выстрелом» даже не двух, а трех зайцев: защитить социалистическую Кубу от военной агрессии США, созданием военной угрозы в его «мягком подбрюшье»; понудить США к вывозу своих ракет с территории Италии и Турции; дать отпор ЦК китайской компартии, обвинявшего КПСС в капитуляции перед американским империализмом.

Реакция США на действия СССР: объявление карантина, а на самом деле морской блокады острова Свободы; требование о вывозе с Кубы всех видов наступательного вооружения СССР.

Обещания сторон по результатам заочных переговоров, в том числе по негласным каналам: отмена карантина; устное обязательство президента США Джона Кеннеди о гарантиях военной безопасности Кубы; вывоз американских ракет с итальянской и турецкой военных баз; вывоз с Кубы всех видов наступательного советского вооружения;

Результат операции «Анадырь»: Старые ракеты с итальянской и турецкой баз США вывезли (потом заменили на новейшие самолеты-ракетоносители); СССР ракеты вывез (впоследствии вывел воинский контингент, а в 2002 году закрыл и базу радиоперехвата «Лурдес» в пригороде Гаваны); «мягкое подбрюшье» США не пострадало.

Вашингтон не без основания считал результат своей важной победой. Москва удовлетворилась полученной гарантией ненападения на Кубу. Китай – усмотрел в действиях Москвы очередную уступку американцам.

Теория управления рисками гласит: желание решать одновременно более двух глобальных задач, гарантировано приводят к полной или частичной неудаче.

Может поэтому так тяжелы наши попытки решить в ходе СВО три важнейшие задачи: защита народа Донбасса; денацификация киевского режима; демилитаризация украинского государства.

Так что уроки прошлого кубинского (карибского) кризиса и настоящего кризиса украинского не могут не побуждать нас к более тщательной оценке своих желаний и возможностей.

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