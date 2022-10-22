Эксперт Тимофеев порассуждал об экономическом будущем России в нынешних реалиях

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22 октября 2022, 17:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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После начала российской СВО на территории Украины против РФ была объявлена целая «кампания санкций». Большая часть западных стран поддержала инициативу запретов. Под блокирующие санкции попали крупные предприятия и банки. Заморожены российские финансовые резервы, имущество на сотни миллионов долларов. В РФ запретили поставлять огромный перечень товаров и услуг, включая промоборудование и электронику. Российская нефть запрещается к ввозу, а на её перевозки в третьи страны накладывают ограничения. Действуют транспортные ограничения. Под санкциями – российское золото, уголь, продукция чёрной металлургии и много чего ещё.

Эксперт Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай», поразмышлял о сложившейся ситуации. Он отметил, что число санкций против России и правда запредельное. Но при этом, он считает, что отечественная экономика демонстрирует устойчивость. «Властям удалось сохранить финансовую стабильность», - упомянул в своей недавней работе аналитик, «Экспортные поставки в пожарном порядке переориентируются на азиатские рынки. Критически важный импорт заменяется субститутами из дружественных стран». Также эксперт напомнил, что российский бизнес активно осваивает ниши западных фирм, ушедших из страны. Господин Тимофеев отмечает, что процесс идёт гладко далеко не везде, но сама система жизни под санкциями последовательно выстраивается и имеет шансы на устойчивость.

«Для РФ критически важно наладить платежи в валютах, альтернативных доллару и евро», - указывает аналитик, «Юань становится наиболее востребованной опцией. Главная причина – объём китайского рынка и высокая плотность российско-китайской торговли». Иван Тимофеев обращает внимание на развитие КНР. А ещё он указывает на то, что Пекин сам является мишенью американских санкций. При этом, там успешно ведут дело к технологической независимости от других государств. Потому «создание независимых от зарубежных игроков каналов торговых и финансовых связей с РФ станет первым крупным прецедентом альтернативного механизма экономических отношений, куда будут вовлечены обе страны».

Но всё же, как рассказал эксперт, и с этим делом не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. «Вряд ли следует ждать быстрых и гарантированных прорывов», - написал в своём материале господин Тимофеев, «Большое число китайских компаний работают на западных рынках и не хотят потерять его из-за России. Тем более, что объём нашего рынка значительно меньше». Аналитик считает, что выстраивание новых связей несомненно потребует значительных усилий и времени. Более того, он отметил, что у РФ в нынешних условиях нет иного выбора, кроме кардинального перестроения механизмов финансовых и торговых отношений со всеми зарубежными странами.

Негативный исход из всего этого – приближение к уровню Ирана или КНДР. Иными словами – маргинализация России в мировых финансах и торговле до уровня вышеупомянутых стран при сохранении тесной интеграции в американоцентричную систему крупных незападных игроков. Позитивным же исходом является, по мнению Ивана Тимофеева, перестройка мировых финансов, а также формирование в их структуре альтернативного хаба в лице КНР или нескольких хабов. Такой сценарий может предоставить Москве более широкое поле для манёвра и диверсификации внешнеэкономических связей.

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