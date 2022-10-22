Преподаватели ВУЗов рвутся на свободу

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2022, 11:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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"О сколько раз твердили миру", что обещания надо выполнять. Но только все не впрок. Печальная песня песней о повышении зарплаты профессорско-преподавательскому составу (ППС) вузов поется уже много лет и стала напоминать заезженную пластинку. "Мы вам поднимаем зарплату!" - говорит каждый новый министр. "Правда? И где?" - вопрошают преподаватели и воспитатели человеческого капитала великой страны. "Вам же подняли? Вот у меня все бумаги есть!" - удивляется министр. "Давайте махнемся должностями и зарплатой, сами все узнаете!" - предлагают в ответ.

Год назад НИУ ВШЭ, главный эксперт правительства страны, провел исследование удовлетворенности работников высшей школы своим положением в обществе. Как внезапно выяснилось, что некоторые несознательные преподаватели зело им недовольны. Причем настолько "зело", что порядка 30 процентов хотели бы сбежать из стен альма-матер. При этом 90 процентов из потенциальных дезертиров сбежать вообще с преподавательской работы.

68 оставшихся процента своей работой скорее удовлетворены, но вот доходом не совсем. Полностью удовлетворены своим текущим доходом 9%, скорее удовлетворены — 43%, скорее не удовлетворены — 33%, полностью не удовлетворены — 15%.

Кто эти загадочные 9 удовлетворенных процентов? Ах, знакомые все лица! А именно: сотрудники, занимающие значимые административные должности: ректоры и проректоры вузов (76–80% удовлетворены работой), деканы и их заместители (76%), заведующие кафедрой и их заместители, сотрудники администрации и руководители подразделений.

Показалось: déjà vu. Всеведующий интернет услужливо напомнил: "Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня провел встречу с ректорами российских вузов... обратил внимание на проблему, связанную с большим разрывом зарплат у руководства вузов и преподавателей. По его словам, зарплата может отличаться в 10-15 раз только за счет федеральных средств. Владимир Путин считает, что особая ответственность и нагрузка, которую несет руководство вузов, требует дополнительной оплаты, но разрыв не должен быть настолько большим. Премьер-министр РФ предложил руководителям ведущих российских вузов самим выработать способы уменьшения разрыва между зарплатами ректоров и средней зарплатой преподавателей".

"Премьер-министр" - это не опечатка. Путин сказал эти слова ровно 10 лет назад, в 2012 году. Судя по "удовлетворенности" ректоров, они вполне себе "выработали способы", как сохранить разрыв и даже увеличить его. Собственно, немного цифр из официальных деклараций. Что у нас сейчас главное? Оборонка! Возьмем, например, доходы ректора ведущего технического вуза, кующего кадры для ОПК. Задекларированный доход за 2021 год 17 с половиной миллионов пока еще рублей. Еще нажито непосильным трудом: участков земельных 4 штуки (когда следить-косить успевает?), квартир 4 штуки (надо бы 7 - чтобы каждую ночь в новой!), 2 машиноместо и 2 хозяйственных кладовых. Автомобильное скромное обаяние буржуазии: эх, пожалуй не буду перечислять. Просто поверьте - там все в полном порядке.

Или ещё один кузнец, всю жизнь просидевший на бюджетных зарплатах. Тоже кадры для оборонки кует. Доход - 28 858 618,83 руб. 2 квартиры. Гараж. Катер Жано-Престиж 36 с местом стоянки, не поверите, в ридной Испанщине! Ну и в довесок к трем квартирам, апартаментам и 2 земельным участкам вишенкой на тортике "Жизнь удалась!" ТОЙОТА ЛЕКСУС LX 470.

Сразу почему-то песенка старинная вспомнилась: "В его руках от счастья ключ, и потому он так везуч, все песенки о нем поют, скажите, как его зовут? Ли - ва - нов!" Да, бывший министр науки и образования, ныне ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Нет, мы конечно не против, чтобы столь уважаемый человек получал настолько достойно, чтобы содержать стоянку и катер за пределами Отчизны. Но вот как коррелируются цифры дохода бывшего министра со средним доходом доцента по России? А никак!

По данным независимого профсоюза «Университетская солидарность», средний оклад у среднестатистического преподавателя доцента - 12-15 тысяч рублей. Плюс надбавки тысяч 20. Ни лексусов, ни катеров. В Испанщине...

Самый популярный в этой среде телеграм-канал провел на днях анонимный опрос среди работников высшей школы. Интересный результат получился (разрешалось давать несколько ответов). Почти 43 процента определившихся респондентов желают плюнуть на преподавательскую деятельность. На низкую зарплату пожаловались 53 процента. 44 процента респондентов возмутились необходимостью бесконечно разрабатывать, дополнять и актуализировать большой объем методических материалов. На третьем месте в списке причин — изматывающая учебная нагрузка (на это указали 30 процентов респондентов). Еще 28 процентов опрошенных беспокоят краткосрочные трудовые контракты, которые постоянно держат вузовских педагогов в подвешенном состоянии.

43 процента определившихся преподавателей собираются уйти при первом удобном случае. Половина из них из-за нищенского существования. Экс-министр Ливанов, приложивший массу усилий к созданию нынешней системы, не на Колыме, а в подмосковном Долгопрудном получает 28 млн. рублей. "Iustitia est super omnia!" - совсем не наш девиз...

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