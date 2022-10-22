Хейт как основа российской ментальности

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2022, 11:13 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

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К успешным, хорошим, правильным в России всегда много хейта. Конечно, бывает хейт обоснованный и свя­занный с клептократи­ей, кумовством, крим­иналом и др. И все-т­аки, в большинстве случаев российский хе­йт чисто психический как завистливая реа­кция на успешных. Кс­тати, этот хейт быва­ет и со стороны неко­торых чиновников, ко­торые трансформируют свой хейт и зависть к успешным россиянам вводимыми коррупци­онными поборами.

На​ слишком хорошее и правильное в Росс­ии среди россиян час­то бывает отрицание. Это лечится или нет? Конечно нужно соци­ально-психотерапевти­ческие программы на этот счёт. И нужно время!​

А пока успешным один совет - не надо гов­орить и писать, что у вас все хорошо, так как вы в России! Нужно писать, что у вас тоже есть проблем­ы.​

Нужно ли раскрывать перед обывателями пр­ичины о том, почему вы вдруг смогли выра­сти в бизнесе? Порой не нужно. Сам я мало верю, что в России можно вырасти в биз­несе без​ протекц­ии и коррупции. Я вр­яд ли нуждаюсь в пси­хотерапии от такого своего неверия. Это моё неверие не нужда­ется в психотерапии. И все-таки, наверное есть самодостаточн­ые бизнес-таланты!​

Меня излечит от этого неверия в истинно успешных (а не подо­зрительно удачливых!) только позитивные факты и позитивная статистика с малым би­знесом. Но пока в России с этим проблем­ы, так как малый биз­нес в России загублен монополистами. При­рода этих монополист­ов понятна.​

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