Хейт как основа российской ментальности

К успешным, хорошим, правильным в России всегда много хейта. Конечно, бывает хейт обоснованный и связанный с клептократией, кумовством, криминалом и др. И все-таки, в большинстве случаев российский хейт чисто психический как завистливая реакция на успешных. Кстати, этот хейт бывает и со стороны некоторых чиновников, которые трансформируют свой хейт и зависть к успешным россиянам вводимыми коррупционными поборами.
На слишком хорошее и правильное в России среди россиян часто бывает отрицание. Это лечится или нет? Конечно нужно социально-психотерапевтические программы на этот счёт. И нужно время!
А пока успешным один совет - не надо говорить и писать, что у вас все хорошо, так как вы в России! Нужно писать, что у вас тоже есть проблемы.
Нужно ли раскрывать перед обывателями причины о том, почему вы вдруг смогли вырасти в бизнесе? Порой не нужно. Сам я мало верю, что в России можно вырасти в бизнесе без протекции и коррупции. Я вряд ли нуждаюсь в психотерапии от такого своего неверия. Это моё неверие не нуждается в психотерапии. И все-таки, наверное есть самодостаточные бизнес-таланты!
Меня излечит от этого неверия в истинно успешных (а не подозрительно удачливых!) только позитивные факты и позитивная статистика с малым бизнесом. Но пока в России с этим проблемы, так как малый бизнес в России загублен монополистами. Природа этих монополистов понятна.
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