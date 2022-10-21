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21 октября 2022, 20:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Эксперт Сергей Строкань отмечает сложности в отношениях между Соединёнными Штатами и их давним ближневосточным партнёром, королевством Саудовская Аравия. Недавно лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что наследный принц саудовского трона Мухаммед бен Сальман аль Сауд сообщил о своём желании вступить в БРИКС. Для администрации американского президента Джо Байдена эта новость далеко не радостная. Прошло больше недели после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, а страсти в Вашингтоне только разгораются. В ведущих американских СМИ заявляют, что «Эр-Рияд переметнулся в сторону Москвы».

Но в Саудовской Аравии от обвинений открещиваются. Господин Строкань как раз обращает на это внимание. «Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в конфликте с Украиной», - написал на этой неделе в Twitter министр обороны королевства Халед бен Сальман аль Сауд. Он напомнил, что решение ОПЕК+ «было принято чисто по экономическим мотивам». Ещё раньше с аналогичным объяснением выступал саудовский МИД. Там отметили, что страны-экспортёры нефти всего лишь попытались сделать так, чтобы рынок углеводородов развивался по своим рыночным законам и был ограждён от потрясений, вызванных санкциями. Сергей Строкань указывает и на заявления генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса. Согласно словам магната, принимая решение о сокращении нефтедобычи, картель сыграл на опережение для предотвращения кризиса в будущем.

«Всё больше стран выражают безоговорочную поддержку Саудовской Аравии», - отмечает эксперт, «Как заявил МИД Судана, «позиция братского королевства Саудовская Аравия основана исключительно на реалиях спроса и предложения». В Ираке Эр-Рияд так же поддерживают. Только один сейчас вопрос волнует многих аналитиков, и господин Строкань как раз об этом упомянул. Как именно в будущем придётся называть БРИКС? Ведь если власти королевства присоединятся к нему, то в аббревиатуре уж точно должна добавиться вторая буква «С». (С – Саудовская Аравия)

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