Арбак Хачатрян: Пока человечество находится в губительной матрице, угроза уничтожения планеты очень велика

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2022, 19:10

Арбак Хачатрян

Сегодня мы публикуем очередную беседу с известным независимым правозащитником, политологом, автором статей: «Украина-Армения-Россия-третья мировая?», «На пороге ядерной зимы». Его оценки и прогнозы удивительно точны. Так что же необходимо сделать лидерам стран, международному сообществу, чтобы выйти из масштабного геополитического кризиса?

- Г-н Хачатрян, ваша аналитика геополитических событий поражает своей точностью. Сегодня весь мир гадает, будет нанесен атомный удар или нет. Мы хотели узнать ваше авторитетное мнение на этот счет, так как вы об этом первым сказали еще 6 месяцев назад «Аргументам Недели».

- Сегодня у 90 % стран мира расхожие интересы. В ООН входят 193 государства и у каждого свои амбиции, выгода и взгляд на место под солнцем. Возьмите наш закавказский регион, всего три страны, но у всех разные интересы. А поскольку население нашей планеты давно воочию не видело мировых войн, ведь период между Второй мировой войной до сегодняшнего дня довольно длительный, то до конца не осознает и не представляет, какой дамоклов меч навис над всем человечеством, да еще с сегодняшним арсеналом ядерного оружия. В мире сегодня есть 4-5 самых сильных ядерных держав, одну из которых представляют создатели системы мирового господства, поработившей через свои международные финансово-банковские структуры все человечество. Эта финансово-банковская система не имеет ни границ, ни преград, а для человека, который является основой и главным капиталом человечества, они есть. И как вы думаете, эта страна пойдет на уничтожение своего детища? Так сложилось, что Украина стала катализатором расшатывания мировой «слаженной» системы. Сегодня Россия, выступившая против этой системы, стала «мировым изгоем» и сама не имеет понятия как с ней бороться. А остальные карликовые страны, чинно выстроившиеся в данной системе, исполняют отведенные им роли. Поймите, не может сильная ядерная сверхдержава подчиниться, к примеру, Никарагуа или Мозамбику. Это абсурд. Вы спросите, почему странам нравится «дружить» против кого-то? Создавая блоки и всевозможные союзы, они тем самым тешат свое самолюбие. Возьмем, к примеру, Турцию, страна не имеющая и не давшая миру ничего своего, присвоившая себе чужую культуру сегодня стала мировым посредником, а Эрдоган со своими болезненными амбициями выступает в роли «ворона мира». Как можно его остановить и напомнить ему его истинное место? Сделать это в состоянии лишь ядерный удар, вероятность которого повиснет и над его страной, если он не остановится. Я все это говорю не из-за того, что это Турция. Недостатка в подлости нет и в Армении, там также отсутствуют ценности, которые способны спасти человечество. Выходит, что судьба всего человечества сегодня зависит от политической воли этих 4-5 крупных ядерных держав, которые могут сесть, договориться и диктовать свои условия всем остальным странам, которые в свою очередь из-за боязни примут все их решения. Но если учесть, что за исключением России и Китая, оставшиеся ядерные сверхдержавы и страны финансово питаются из одного источника, против которого выступила Россия, то становится понятно, что они уже не смогут сесть за стол переговоров, а если и сядут, то не смогут прийти к общему знаменателю. Остается что? Катастрофа мирового масштаба - ядерный удар, что вынудит ядерные державы наконец-то конструктивно сесть за стол переговоров и создать многополярный мир. И дай бог, чтобы эта катастрофа не уничтожило все человечество, как это произошло когда-то с Атлантидой. Точка невозврата уже пройдена.

- На ваш взгляд, почему все именно так произошло?

Посмотрите, кто руководит странами, во что превратилась политическая элита? Торгаши, толстосумы, шуты – вот сегодняшняя элита. Одним словом – челядь. Все говорят о компьютерах, искусственном интеллекте, о неодушевленных бесчеловечных системах, которые учат как победить, как выжить только за счет обогащения. Сама система уже руководит человечеством. Поймите простую вещь, только человеческими ценностями человечество может не мутировать, а выжить и развиваться. Все перевернулось с ног на голову. Место истинной элиты заняли хитрые лавочники, шустрые чистильщики обуви и лакеи. Это плачевный результат исковерканных ценностей человечества. За последние 50 лет банки, финансовая система успешно превратили человека в раба, безмозглого потребителя. А наш зомбированный обыватель ничего не замечает, продолжает чтить только деньги и думать, что нависшая над всем миром катастрофа обойдет его, его семью, его страну и город. Даже те сигналы, которые послала нам Мать-природа в виде коронавируса, локальных войн, землетрясений и пожаров, никого не остановили и не отрезвили. Никто не против развития, но если ценности другие, то уже система руководит человеком. И для государства становится важнее не мать троих детей, а потомки уличных босяков и торгашей мелочью, ставшие сегодня хозяевами банков, торговых центров и корпораций. И уже не важно, есть ли у этих шакалов высшее образование или нет, они все те же уроды. Может ли с такими ценностями выжить человечество? Без человеческих ценностей, без человека возможно ли существование самого человечества? Задумайтесь над этим вопросом. Сама Мать-природа восстала против нас и пошла по пути самоуничтожения. В погоне за газом, нефтью алчные и безмозглые дельцы вгрызлись в нашу болеющую и уставшую Землю. Их абсолютно не заботит ни состояние недр, ни окружающая среда, ни гибель флоры и фауны. Вместо того чтобы тратить столько денег на войны и грязные делишки, можно было их направить на разработку альтернативных источников жизнедеятельности человека, исследование космоса и освоение других планет.

- Сегодня все-таки многое зависит от лидеров ядерных сверхдержав.

- Сегодня все превратились в политологов, думают–гадают, кто в США победит на выборах Трамп или Байден и рассуждают о плюсах и минусах. Опять повторюсь, дело не столь в лидерах, сколько в самой системе, в которую нас загнали. Возможно, с приходом Трампа произойдут какие-то незначительные перемены, но они будут носить локальный и временный характер, потому что метастазы этой системы очень сильно и глубоко распространились по всему миру, потому что ценности исковерканы. Пока человечество находится в этой губительной матрице, угроза уничтожения всей планеты очень велика. Сама матрица дала сбой и катализаторами уничтожения самой системы вместе с человеком будут служить войны, ядерные удары, природные катаклизмы и прочие напасти.

- Еще в 2003 году, из Лефортово, вы предугадали и предупредили о войнах в Грузии, Сирии, Карабахе и Украине. Сегодня мы видим, что творится в Украине, Россия уже эвакуирует жителей Херсона, поэтому нас всех интересует, что будет дальше?

- Я уже не хочу повторяться, вновь анализировать, когда и что сказал Байден и Путин. Я обо всем предупреждал в свое время. Не хочу знать, почему тогда не обращали на это внимание, хватит. Скажу коротко: все идет к катастрофе – ядерному взрыву. Эта мировая катастрофа для сверхдержав станет сигналом уничтожения всего человечества, а боязнь уничтожить самих себя заставит их сесть за стол переговоров и создать многополярный мир. Именно ядерные сверхдержавы должны взять на себя ответственность за безопасность всего человечества, при этом, не затрагивая национальных интересов малых стран (если они конечно не противоречат безопасности человечества), гарантируя им сохранение их культуры, языка, идентичности, национальных традиций.

- Г-н Хачатрян, вы уже 6 лет как находитесь в Армении, пытаетесь для нее многое сделать, но остаетесь в тени. Сейчас Россия в войне, а ваша семья там…

- Давайте не затрагивать личное. Без изменений ценностей ни в России, ни в Армении не произойдет положительных сдвигов и не будет повода гордиться своей нацией. Так как у меня было много интервью, на многие вопросы уже даны ответы, я решал проблемы и даже ребусы, хочу сказать лишь, что если не любить свой дом, свою семью, мать, то не будешь в состоянии любить и родную землю, Мать-природу. За эти 30 лет армянские мужчины растеряли свои национальные качества, деградировали и дискредитировали себя. Зато армянская мать не опустилась и не замаралась этой грязью. Я не только верю, но убежден, что именно армянские матери смогут восстановить наши утраченные ценности, потому лучше всех понимают, что такое семейные ценность, любовь к детям и родине. Я рад, что сегодня я объединился с матерями Армении в битве за эти ценности. Рад, что они меня приняли.

Мы связались с председателем комитета «Мать Армения XXI век» Гаяне Гаспарян, которая от имени всех матерей, чувствующих свою ответственность за последующими поколения, в разговоре с нами прежде выразила признательность Арбаку Хачатряну за поддержку их деятельности. Матери Армении намерены заставить его возглавить их борьбу. По словам Гаяне Гаспарян, время поджимает, дети и родина в опасности, нужны решительные, а возможно и кардинальные действия. Она отметила, что в природе нет страшнее и сильнее существа, чем отчаявшаяся мать, дерущаяся за своего ребенка. «Сегодня, когда в стране есть тысячи погибших детей, когда нет безопасности, уже в твоем доме убивают твоих дочерей и сынов, какие-то близорукие люди радуются тому, что несколько депутатов Европарламента наконец-то осудили Азербайджан за их агрессию. Я уже не говорю о том, что для армянских толстосумов и политической «элиты» в ресторанах играет музыка, и они на полную катушку радуются жизни. Российские олигархи армянского происхождения, спасаясь бегством от последствий противостояния Россия-Америка, приехали сюда спасать не то Армению, не то Карабах... А матерей из-за неуплаты кредитов вместе с детьми выбрасывают на улицу. Кто действует против нашей нации, губит наших детей, грабит граждан и разбазаривает по кусочкам нашу страну, мы покажем им их подлинное место. Объединенными силами матерей мы уничтожим эту порочную систему, взамен создадим систему, основанную на высокоморальных и духовных семейных ценностях. И пока в Армению не будут возвращены наши исконные армянские ценности, наша нация не сможет возродиться».

P.S. Возвращение семейных ценностей – это желание всех матерей мира.

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