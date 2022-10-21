Страдания провинциального журналиста или сто тысяч «почему»

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2022, 12:27 Виктор ЛЮТОВ, заслуженный работник культуры РФ

Фото: mil.ru

Каждый раз выхожу в интернет и восхищаюсь: сколько же в России-матушке умных людей! Особенно восхищают те, кто знает всё! Высказывают свои «советы» и даже «требования» по всем проблемам! Не заботясь хоть о каком-нибудь доказательстве своих «мыслей». С одним из таких «умников» попытался поспорить. Доводы какие-то приводил. Знаете, что он ответил?



- Ты меня на логику не бери!

Я таких просто боюсь. Но вот беда: у меня тоже масса советов и предложений. Я, наверное, не очень умный. Но с хитрецой. И поэтому, чтобы меня не причислили к «умникам», которых боюсь, постараюсь изложить то, что меня беспокоит, в форме вопросов. Чувствую, что получится «винегрет». Но очень надеюсь, что он будет съедобным.

Социологи утверждают, что нынешнюю политику президента РФ Владимира Путина поддерживают примерно восемьдесят процентов россиян. Если бы персонифицировать эти проценты, я бы был в числе первых. Не буду сильно аргументировать свою позицию – как-то подробно писал об этом. Но за то, что Путин спас Россию после горбачевско-ельцинского разгула «демократии» - поклон низкий, Владимир Владимирович!

Но сегодня не об этом. Вернемся чуть назад во времени. В конце 2013-го Россия выдала Украине часть кредита – три миллиарда долларов. Хорошо (кощунственно звучит!), что весной 2014-го на Украине случился кровавый майдан – ведь договор-то был на пятнадцать миллиардов российского кредита! Просто не успели. Пообещали, что отсудим. Судились-судились вроде бы – ничего не вышло. Получили Януковича.

Два вопроса: не знали, что происходит на «братской» Украине? И второй: где деньги, Антон?

По-моему, еще в первом десятилетии нынешнего века многие экономисты и политологи опасались за наши резервы, хранящиеся за бугром в долларах. Предупреждали: наши «партнеры» могут их заморозить, а попросту – украсть. Что слышали в ответ? «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!»

Украли. Триста миллиардов. Виноватых нет. Никто ничего не объяснил. Припоминаю: как-то глава Центробанка Э.С. Набиуллина что-то прошептала, типа «все равно не смогли бы использовать эти резервы». Повторяю: я – не очень умный, поэтому могу и напутать. Если не прав – извините. Но все-таки вопрос: где деньги, Антон?

Это хоть и крупные, на мой взгляд, но все-таки конкретные, частные (слово явно не подходит) факты. Но ведь кто-то владеет информацией и для обобщения?...

…Вернемся в наши дни. Продолжается специальная военная операция. Хоть как назови – СВО, ВСО – это война. Я поддерживаю СВО, потому что считаю: это – война за Россию, за то, чтобы она и дальше была. Аргументов за – море. Потому и поддержка в 80 процентов – россияне понимают. А вот против… Разве что один: наши ребята погибают тоже. И тут… против лома нет приема. Погибают. Но ведь мы понимаем: если бы не нынешние жертвы, завтра-послезавтра на краю гибели оказалась бы вся Россия. Поэтому - необходима только победа! НЕОБХОДИМА!

По всей стране идут сборы в поддержку наших военных. Речь не о том, что на фронтах чего-то не хватает – не знаю, не об этом речь. Но суть, по-моему, в том, что этот факт ярко говорит: за спинами наших ребят – вся Россия. Я тоже в меру сил поучаствовал…

Один мой хороший знакомый работает в очень крупной коммерческой фирме. Руководство проявило инициативу: собрать деньги в помощь военным. Работяги со вменяемыми зарплатами передали кто тысячу, кто три, а кто и пять тысяч рублей. Без понуканий! А вот многие околотоп-и топ-менеджеры скинулись по пятихатке. Кто не понял – по пятьсот (!) рублей. Ворча при этом: вот, опять! А между прочим, доходы у этих ребят такие, каких я и за полжизни не поимел. А может, и за всю жизнь!

…Лирическое отступление. В организации, в которой работает моя дочка, тоже решили скинуться. ДОБРОВОЛЬНО. Чтобы не было путаницы и сомнений, шеф предложил: для топов минимальная сумма такова, для полутопов – такова, для рядовых – такая. Дочка внесла большую (ударение на первом слоге) сумму, чем определили… Да и я получу пенсию, пожалуй, ещё…

А где же наши миллиардеры? Ну, те, кто победнее – миллионов по сто долларов, побогаче – по миллиарду. Подумаешь, пару яхт не купят! А купят – так все равно «партнеры» западные рано или поздно отберут. Их так называемый истеблишмент уже вроде бы не делит россиян на своих и чужих: россиянин – значит, враг!

Не слышал я что-то такой инициативы от наших миллиардеров. Может, они скромные очень, не хотят засвечиваться? Ребята, а вы скопом, совместно! И информацию по всем СМИ, без имен: самые богатые люди страны собрали, к примеру, 10 000 000 000 долларов в поддержку наших военных, участвующих в СВО! Глядишь, и мы, простолюдины, стали бы к вам чуть лучше относиться! А наше отношение – оно ведь тоже чего-то стоит.

И тогда была бы еще одна возможность убедиться: да, черт возьми, един Российский народ!

Теперь о единстве. Здорово – 80 процентов поддержки! А еще двадцать? Не поддерживают – их право. Но… Я довольно часто смотрю политические ток-шоу. И с удивлением и возмущением узнаю, что в некоторых наших вузах откровенно идет даже не антивоенная или антипутинская, а антироссийская пропаганда. Что вроде бы и некоторые губернаторы пытаются на двух стульях усидеть. Что банкротятся стратегически важные для страны предприятия… Саботаж? И это в период СВО? Не понял, Владимир Владимирович!

Пара слов о ЛОМах – лидерах общественного мнения. У нас и Галкин – ЛОМ, и Пугачева, и… Чё перечислять-то, их сотни… Когда мне говорят, что на Украине погибают наши ребята, мне не хочется спорить, приводить самые весомые аргументы. Да, мы знаем, за что погибают, знаем, что в конце концов они добьются необходимой и благородной цели… Но спорить не хочется. И даже аргументик о том, что история человечества – это в общем-то история войн – слабеньким кажется. Боль…

Но когда эти ЛОМы, брызжа злобной слюной, поливают ложью и грязью наших ребят, у меня вопрос: есть ли им место в России?

Известная певица с великолепным голосом Анна Нетребко, судя по интернету, как-то заявила, что ради благополучия своего и близких готова и на трех стульях сидеть. (Первая мысль, пришедшая в голову: это ж какую задницу надо иметь?)

Некоторые политологи на ток-шоу почти исходят плачем: не надо их трогать, мнение у них такое, да к тому же – свобода слова…

Хотел написать утвердительно, но обещал же вопросы! Итак: можно ли допускать, чтобы свобода слова превращалась в свободу ненависти к России?

Кстати, все-таки посоветую нашим либералам посмотреть на так любимый ими Запад: слово есть, а свободы нет!

Не удержусь, приведу примерчик. Ещё в двухтысячных – не помню точно – участвовал в международном фестивале «Пресса – вся Россия». Раз 10 на них бывал. И тогда большой организатор прессы – руководитель международной конфедерации журналистов Джон Бумела рассказал, что сотни (!) американских журналистов лишились работы за… неправильное освещение событий в Ираке. Журналистов, не чета мне – известных по всем Штатам и даже в мире.

Надо ли нам брать примеры подобные? Упаси Бог! А пресекать ненависть к Родине разной шелупони?

…Как предполагал, так и получилось: винегрет. Но все-таки, кажется съедобный.

И уж совсем лыко не в строку: не ошибается тот, кто ничего не делает. Не убеждает? Тогда вот: тщательнее надо, тщательнее! С ударением на последнем слоге, как Аркадий Райкин говаривал!

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