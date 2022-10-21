Российские пятидесятники ждут конца времён, а израильские раввины – прихода Мессии

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21 октября 2022, 11:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Учитывая непростую политическую ситуацию в мире, в обществе часто стали говорить о грядущем конце или Армагеддоне, и о возможном наказании человечества за грехи. Об этом нередко заявляют не только религиозные фанатики, но и просто глубоко верующие люди.

Глава Российского союза христиан веры евангельской (или пятидесятников) епископ Сергей Ряховский увидел в происходящих событиях на Земле предвестия Конца Света. По его мнению, нынешний мир находится в ситуации, когда происходят «тектонические сдвиги». «Мы с вами свидетели того, что сейчас исполняется Евангелие, - отметил епископ протестантов во время выступления Малого Собора организации. - Оно исполняется на наших глазах – глады, моры, пандемия, народ на народ, царство на царство и так далее».



Священнослужитель напомнил, что Книга Откровения (Апокалипсис), который он упомянул в своей речи, является последней в Новом Завете. Там расписаны события, предшествующие Второму Пришествию Иисуса Христа. Согласно ранее записанным библейским пророчествам, они будут сопровождаться катаклизмами и бедствиями. По мнению господина Ряховского, поскольку избежать катастрофы на всей планете не удастся, то лучшее, что можно сделать – это «каждый день делать свою работу, наполняться Духом Святым, нести людям надежду, любовь». «Не бойтесь, не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть», - говорит епископ. Впрочем, мысли о том, что в скором времени грядут глобальные перемены или катастрофы мировых масштабов, стали достаточно популярны среди религиозно настроенной общественности.



Духовные деятели иудаизма так же рассуждают о грядущих изменениях в мире. Но предсказания у них более благоприятные. Например, раввин Зишольц сообщал, что Мессия уже стоит у людского порога. Он пояснил, что об этом ему лично рассказал один из самых уважаемых израильских раввинов Хаим Каниевский перед самой смертью. Согласно словам Зишольца, Каниевский незадолго до ухода в мир иной находился «в прямом контакте с Машиахом» и от него получил информацию о скором появлении на Земле. «Процесс искупления вот-вот начнётся, - сказал раввин. - Он будет происходить очень быстро. Важно, чтобы люди оставались спокойными и смогли действовать должным образом в нужное время».

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