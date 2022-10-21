Скрытые мотивы Илона Маска не связаны с миролюбием

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21 октября 2022, 09:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Американский миллиардер​ Илон Маск​ рассказал, каким способом возможно урегулировать конфликт на​ Украине. Об​ этом он​ написал в​ своем официальном твиттер-аккаунте.

По​ словам Маска, компромисс является самым вероятным исходом, но​ вопрос в​ том, как много жертв и​ разрушений до​ этого произойдет.

Таким мнением, бизнесмен поделился в​ ответ на​ пост другого пользователя соцсети, который назвал три сценария завершения украинского кризиса. Среди них - «вечная война», «ядерная война» и​ компромисс. В​ последнем варианте США сообщают Украине, что Крым ей​ не​ принадлежит.

Твиттер покупается Маском для дивидендов от запланированных крипт-пирамид.

Твиттер - лишь инструмент, для поддержания экономических симулякров, чтобы отсрочить американский экономический кризис и банкротство различных его компаний.

А пока идут словесные инвестиции.

Не важно то, что он замысловато говорит, а важно для чего это говорит.

Рушатся всё инвестиции и проекты Маска. Всё остальное вторично, в том числе, и думы о мире.

Наблюдать за тем, как будут разрушаться экономические симулякры США​ ​ Маск не желает. Но чувствует приближение экономического фиаско.

А за​ блеф вокруг Твиттера и унижение этой фирмы, благодаря долгосрочному блефу​ его уже судят.​

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