Скрытые мотивы Илона Маска не связаны с миролюбием

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, каким способом возможно урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в своем официальном твиттер-аккаунте.
По словам Маска, компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет.
Таким мнением, бизнесмен поделился в ответ на пост другого пользователя соцсети, который назвал три сценария завершения украинского кризиса. Среди них - «вечная война», «ядерная война» и компромисс. В последнем варианте США сообщают Украине, что Крым ей не принадлежит.
Твиттер покупается Маском для дивидендов от запланированных крипт-пирамид.
Твиттер - лишь инструмент, для поддержания экономических симулякров, чтобы отсрочить американский экономический кризис и банкротство различных его компаний.
А пока идут словесные инвестиции.
Не важно то, что он замысловато говорит, а важно для чего это говорит.
Рушатся всё инвестиции и проекты Маска. Всё остальное вторично, в том числе, и думы о мире.
Наблюдать за тем, как будут разрушаться экономические симулякры США Маск не желает. Но чувствует приближение экономического фиаско.
А за блеф вокруг Твиттера и унижение этой фирмы, благодаря долгосрочному блефу его уже судят.
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