Александр Проханов: убийство Дарьи Дугиной – это не криминальное, а метафизическое событие

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21 августа 2022, 18:05 Александр Саргин

Фото: соцсети

Политолог и философ Дарья Дугина погибла оттого, что под днищем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого она находилась, сработало взрывное устройство.

Девушка возвращалась с семейного фестиваля «Традиция», проходившем в усадьбе Захарово, а ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе во время езды.

Погибшая была дочерью лидера Международного евразийского движения, кандидата философских наук, доктора политических наук, доктора социологических наук, профессора Александра Дугина, который за свои взгляды был внесен в санкционные списки Европейского союза, США и Канады.

В настоящее время большинство комментаторов придерживаются версии о том, что в этом преступлении явно просматривается украинский след. Так, сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду», публицист Захар Прилепин впрямую обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гибели Дарьи Дугиной. По его словам, «этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке - он дает добро на такие действия». Прилепин уверен, что преступники приехали на автомобильную стоянку, рядом с которой проходил фестиваль, «сидели и ждали», чтобы убить. «Они так делают. Это давно легализованный метод», - констатировал публицист.

По словам теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, версия о том, что «именно бандеровцы убили Дарью Дугину», является самой простой, и, конечно, она напрашивается сразу. Соловьев считает, что в лице Украины мы имеем дело с «террористическим государством», а тот «визг радости и счастья», который сейчас раздается с украинских сайтов, как раз и подтверждает это. Но при всем при том необходимо расследовать все версии, которые существуют сегодня, уверен телеведущий.

«Кто это сделал? - задается вопросом в разговоре с «АН» писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. - Кто осуществил это страшное злодеяние – украинцы, не украинцы, сотрудники неких силовых структур, КГБ, МГБ, СБУ и тому подобное… Ну это же полная чушь, и это далеко не самое главное!».

Актриса и телеведущая Мария Шукшина считает, что те, кто совершил это убийство, «четко и ясно» понимают, куда надо бить в первую очередь. «Основной удар идет по идеологии. Именно это основа всего! Царствие небесное Дарье!» - провозгласила актриса.

Скрипач Петр Лундстрем, который участвовал в фестивале вместе с Дарьей Дугиной, сообщил, что ее отец со своим другом поехал в другой машине следом за ней. По данным СМИ, сначала Александр Дугин намеревался ехать в машине вместе с дочерью, однако в последний момент почему-то пересел в другой автомобиль.

Случайный свидетель, женщина, находившаяся неподалеку от места происшествия, рассказала СМИ, что в момент взрыва внедорожника было слышно несколько хлопков. «Один прям громкий был, второй потише потом сразу был. И всё – тишина. Потом - огонь, и еще пару хлопков было», - отметила свидетельница.

«Убийство Дарьи Дугиной – это не криминальное событие, и удар по нашей стране находится совершенно на другом уровне. Это событие духовное и метафизическое, и мне сейчас очень тяжело разговаривать на эту тему», - заключил писатель Александр Проханов в разговоре с «АН».

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