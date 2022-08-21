Дарья Дугина погибла для того, чтоб мы все пришли в чувство

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21 августа 2022, 13:04 Источник: Дмитрий Михайлин

Александр и Дарья Дугины. Фото: Telegram.

Вчера на фестивале «Традиция» Захар Прилепин был с охраной. Я не стал ничего спрашивать, но сразу понял, что это не понт. Глупо колотить такие понты человеку, бывшему на войне.

Я поздоровался с Александром Гельевичем Дугиным и какими-то барышнями. С Дарьей Дугиной я не знаком, возможно, она была среди этих барышень.

Взрыв слышали все. Он произошёл во время гала-концерта - кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей «Джанго» Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения - машину Дугина, как позже выяснилось, взорвали на Можайском шоссе в 6 километрах от усадьбы «Захарово», в которой проходит фестиваль. А чуть дальше - танковый полигон «Алабино», там постоянно что-то грохочет. Мы даже не прервали умную беседу с Германом Садулаевым и не перестали смеяться с Аней Долгаревой.

Когда мне сообщили, что произошло, я не поверил. Несколько раз набрал номер Дугина - он не отвечал. Взял у организаторов номер Дарьи - и тоже позвонил: вне доступа. Друзья-организаторы фестиваля попросили пока ничего не писать - они сами не могли поверить, что это случилось и надеялись, что правоохранительные органы опровергнут информацию. Не опровергли.

Было ли на фестивале какое-то ощущение «чего-то такого»? Нет, не было.

Была прекрасная погода, все радостно общались и улыбались. Несколько десятков тысяч человек бродили по площадкам - тут поэты, тут музыканты, там лекции. Как я теперь понимаю, взрыв (-ы) могли произойти в любом из этих мест.

Но взорвалась машина с Дашей Дугиной.

Это не может быть ничем иным, это точно теракт. Направленный, разумеется, не на Дашу, а на Александра Гельевича - одного из величайших философов планеты, чьи идеи и формулы стоят ровно поперёк мировой повесточки. Все те процессы, которые происходят сейчас, он сформулировал задолго до.

И нет никакого сомнения, что это не выходка отдельного (-ых) сумасшедшего, а спланированная террористическая атака на нашу страну. Сообщают ещё о двух предотвращенных вчера терактах против знаковых людей.

Нагнетать, не нагнетать - не этими категориями сейчас надо оперировать. Надо четко и с холодной головой признать: против нашей страны ведётся террористическая война. И, в общем, понятно, кем.

Военкор Сладков прав: «Дело Даши Дугиной» должно стать самым важным для нас сейчас, самым громким, самым значимым - начиная со срочного созыва Совбеза ООН. Украина при поддержке западных спецслужб перешла к открытой фазе террористической войны - включая обстрел Запорожской АЭС - которая угрожает не только нам.

Я не был знаком с Дашей Дугиной, но все говорят, что она была прекрасным, светлым и чистым человеком. Такие люди умирают не почему-то, а для чего-то. Например, для того, чтобы мы все пришли, наконец, в чувство.

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