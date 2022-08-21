Кого и как затянет петля ретроградного Урана?

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 августа 2022, 12:19 Екатерина Максимова,

С 24 августа 2022 по 22 января 2023 года гигант Уран идет в ретроградное движение и делает петлю в знаке Тельца. Сейчас время пересмотра всех сфер жизни, потому что на попятную пошли Юпитер, Сатурн, Плутон и Нептун, а теперь еще к ним присоединился бунтарь Уран, отвечающий за жажду перемен и обостряющий темы, которые давно нас тревожат, которые действительно требует молниеносных изменений, но мы боимся себе в этом признаться! Уран заставляет снять розовые очки и принуждает нас к действию.

Чтобы понять, что несет эта петля, сначала поговорим, за что Уран отвечает в астрологии. Это планета нестандартных подходов, уникальных методов, электричества, компьютерных технологий, авиации, астрологии. Планета высвобождения через болезненные неожиданные изменения. Поэтому в сферах, которыми Уран управляет, во время петли ожидается пересмотр правил и договоренностей, быстрая трансформация.

Ретроградность — это не только путешествие в прошлое с целью работы над ошибками, но это еще ослабление и, к сожалению, искажение функций планеты. Поэтому подытоживая значение ретроградности Урана, надо отметить, что в период с 24 августа по 22 января, будет активно меняться сфера авиасообщения, с пересмотром договоренностей: сможем летать, куда раньше дорога была закрыта, и наоборот; возможны новаторские предложения, как изменить эту сферу. Начинать новые авиационные проекты на этом этапе очень не рекомендуется, а вот трансформировать прошлые очень даже, возможна поломка техники, сбои в электричестве!

В сфере социальных сетей и компьютерных приложений возможна аналогичная ситуация. Где-то дверь закроется, а где-то неожиданно откроется с уникальными новшествами. Прекрасное время, чтобы качественно изменить эту область, а вот старт новых проектов может провалиться.

Для астрологов время скрупулезной работы, хороший момент, чтобы создать статистическую базу прогнозов и писать литературные труды, чтобы трансформировать накопленный опыт. Для людей, которые обращаются к астрологам, удачный момент для повторной консультации.

Я всегда говорю, что небо одно на всех, и создает общий событийный фон, но для каждого уготована своя судьба, потому что небо всегда активизирует личную натальную карту! Сейчас разберем, что Уран активизирует для каждого знака, в какой области будут необходимы неожиданные перемены. Конечно, это касается только вашего солнечного знака, для подробной консультации в это непростое время необходимо обратиться к специалисту.

Безусловно, самые большие трансформации ожидают Тельцов второй декады: рожденные с 1 по 10 мая. Для вас возможен поворот жизни на 180 градусов во всех сферах, причем все может произойти молниеносно: брак, развод, смена работы, переезд, повышение, смена руководства. Чтобы понять, какую именно сферу затронет для Вас эта планета, вспомните, что происходило в период прошло периода ретроградности с 20 октября 2021 по 8 января 2022 года – возможно повторение или продолжение ситуации, но в этот раз проблему обязательно нужно решить!

Для Близнецов активизируется тема финансов. Возникают неожиданные траты, но при этом возврат долгов от тех людей, про которых вы уже забыли. Звезды не рекомендуют пускаться в сомнительные финансовые авантюры, начинать масштабные проекты, связанные с темой ресурсов.

У Раков может возникнуть желание прервать обучение, которое оказалось бессмысленным. У людей, чья жизнь связана с образованием, могут прийти уникальные идеи, как качественно изменить эту область. Возможет возврат к литературным трудам, прерванным деловым контактам. Будьте осторожны в отношениях с братьями и сестрами, могут появиться ситуации, когда захочется порвать отношения из-за одного слова, сказанного в запале.

Непростое время ждет Львов второй декады: рожденные со 2 по 12 августа. Ретроградный Уран делает квадрат к вашему Солнцу, обостряя тему отношений с родителями, противостояние позиций. Тема недвижимости и переезда тоже накаляется. Неудачное время для начала ремонта, переезда на новое место жительства.

Дев ждут неожиданные ситуации с детьми, творческими проектами и сферой чувств. Ваши взрослые дети способны вдруг заявить, что хотят жить отдельно, а младшим понадобится уделять гораздо больше внимания из-за их неожиданного увлечения или хобби. В области любовных переживаний представителей этого знака ожидает любовь с первого взгляда. Для людей творческих – неожиданные предложения из прошлого, новые решения в знакомом ремесле.

Весы могут столкнуться с обострением болезней, которые докучали в период с 20 октября 2021 по 8 января 2022 года, возможен неожиданный возврат. Благоприятно возвращаться к врачам и лечению из прошлого, а вот новые подходы и кандидаты могут разочаровать. Возможны нежелательные контакты с животными, будьте осторожны! Не самое благоприятное время, чтобы выбирать домашнего питомца.

В следующий раз мы поговорим, чего еще ждать от ретроградного Урана и обсудим остальные шесть знаков Зодиака.

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